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20 июля 2025 в 12:10

В МЧС раскрыли детали трагедии с байдарочниками в Белом море

МЧС: три человека из группы байдарочников пропали в Белом море

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Белом море спасатели ведут поиски трех человек, которые в составе группы пропали при попытке сплавиться на байдарках от архипелага Кузова в Карелии к Соловецкому острову в Архангельской области, сообщили в МЧС. Из-за резкого ухудшения погоды путешественники попытались вернуться, но оказались в сложной ситуации.

Специалисты МЧС России нашли и эвакуировали двоих человек, еще за двумя направлен вертолет Ми-8. Судьба троих туристов неизвестна, — сказано в публикации.

К месту происшествия направлен катер МЧС России, который проследует по маршруту группы для тщательного обследования акватории. В поисковой операции участвуют 10 специалистов, три единицы техники, в том числе Ми-8.

Ранее на Кубани специалисты, задействованные в очистке Черного моря от мазута, спасли женщину, которой стало плохо. Очевидец заметил женщину без сознания на берегу реки Можепсин и сообщил спасателям. Водолазы из Северо-Кавказского регионального поисково-спасательного отряда МЧС оперативно прибыли на место и провели сердечно-легочную реанимацию.

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Ми-8
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