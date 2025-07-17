Водолазы спасли женщину во время очистки пляжа от мазута в Анапе

Водолазы спасли женщину во время очистки пляжа от мазута в Анапе МЧС: во время очистки пляжа в Анапе водолазы спасли женщину

На Кубани специалисты, задействованные в очистке Черного моря от мазута, спасли женщину, которой стало плохо, сообщили в пресс-службе МЧС России. Уточняется, что очевидец заметил женщину без сознания на берегу реки Можепсин и сообщил спасателям.

Водолазы из Северо-Кавказского регионального поисково-спасательного отряда МЧС оперативно прибыли на место и провели сердечно-легочную реанимацию. Женщина пришла в сознание, после чего ее состояние стабилизировал врач.

Ранее во Владивостоке завершились поиски женщины, пропавшей во время водной прогулки, — она погибла. Ее дочь рассказала, что мать отправилась на прогулку на катере с молодым человеком, который управлял судном. По словам девушки, около 22:00 они остановились, чтобы женщина могла искупаться, а катер в этот момент не стоял на якоре. В какой-то момент судно унесло течением.

До этого академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что купание в Черном море на пляжах Анапы, где в декабре 2024 года произошел разлив мазута, может спровоцировать пневмонию. Он сравнил вред от плавания в загрязненной воде со вдыханием паров бензина на заправке.