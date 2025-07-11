Романтика на катере во Владивостоке обернулась трагедией

Во Владивостоке завершились поиски женщины, пропавшей во время водной прогулки, она обнаружена погибшей, сообщает Telegram-канал VLNews25. Согласно рассказу дочери пострадавшей, инцидент произошел 8 июля. Ольга отправилась на прогулку на катере с молодым человеком, который управлял судном. По его словам, около 22:00 они остановились, чтобы женщина могла искупаться, — катер в этот момент не стоял на якоре.
Когда мужчина начал спускать лестницу, чтобы помочь Ольге подняться обратно, сильное течение внезапно унесло катер. Оба оказались в воде и попытались добраться до берега вплавь, однако вскоре парень потерял женщину из виду. Сам он смог выбраться на сушу, переночевал на острове, а утром нашел палаточный лагерь, где попросил телефон, чтобы сообщить о происшествии. По свидетельствам очевидцев, мужчина был в спасательном жилете.
Ранее в Ленинградской области школьник погиб при купании в карьере возле форта «Красная Горка». Полиция получила сигнал о несчастном случае 25 июня. По предварительным данным, юноша не сумел самостоятельно выбраться из воды.
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