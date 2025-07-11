Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 июля 2025 в 16:55

Романтика на катере во Владивостоке обернулась трагедией

Пропавшая во время прогулки на катере во Владивостоке женщина найдена мертвой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Во Владивостоке завершились поиски женщины, пропавшей во время водной прогулки, она обнаружена погибшей, сообщает Telegram-канал VLNews25. Согласно рассказу дочери пострадавшей, инцидент произошел 8 июля. Ольга отправилась на прогулку на катере с молодым человеком, который управлял судном. По его словам, около 22:00 они остановились, чтобы женщина могла искупаться, — катер в этот момент не стоял на якоре.

Когда мужчина начал спускать лестницу, чтобы помочь Ольге подняться обратно, сильное течение внезапно унесло катер. Оба оказались в воде и попытались добраться до берега вплавь, однако вскоре парень потерял женщину из виду. Сам он смог выбраться на сушу, переночевал на острове, а утром нашел палаточный лагерь, где попросил телефон, чтобы сообщить о происшествии. По свидетельствам очевидцев, мужчина был в спасательном жилете.

Ранее в Ленинградской области школьник погиб при купании в карьере возле форта «Красная Горка». Полиция получила сигнал о несчастном случае 25 июня. По предварительным данным, юноша не сумел самостоятельно выбраться из воды.

В Красноярском крае в реке Елогуй утонул двухлетний ребенок. Водолазам потребовалось двое суток, чтобы поднять тело малыша. Инцидент случился в поселке Келлог Туруханского района. Ребенок самостоятельно вышел из дома к реке, оставив на берегу обувь.

Владивосток
происшествия
инциденты
пропажи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как сэкономить в отпуске: практичные советы для путешественников
«Так дела не делаются»: сенатор Чижов о 18-м пакете санкций ЕС
Нейропсихолог дал советы, как защитить себя от пассивной агрессии
Путин утвердил основы языковой политики России
Трамп приступил к масштабному разгону сотрудников Госдепа США
Петербурженка взыскала миллионы с УК из-за протекшей крыши
Снос памятника советским воинам довел молдаван до протеста
Россия выдала Латвии сбежавшего педофила
Гимнастам из РФ позволили повторно подавать заявки на нейтральный статус
Лондон и Париж заявили о вводе войск на Украину: чего хотят на самом деле
Актриса Фрейндлих получила орден «За заслуги перед Отечеством»
Белоруссия подготовила песню для международного конкурса «Интервидение»
В США рассказали, как поведет себя Путин в ответ на давление Трампа
Раскрыто, можно ли привлечь таксопарки к ответственности за завышение цен
Пробы воды на побережье Черного моря показали неожиданные результаты
Таксисты взвинтили цены: в Москве — 200%, в Петербурге — 120%: что дальше
Инвалид в российском регионе избивал битой ребенка ради шантажа
Раскрыто, куда делись соратники Маска в DOGE после его ухода с госслужбы
Двух кошек заживо замуровали в яме на юго-востоке Москвы
Минюст внес в реестр нежелательных организаций Йельский университет
Дальше
Самое популярное
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 июля: где в России сбои

«Долго не проживет»: в Китае раскрыли, как Зеленский подставил Украину
Азия

«Долго не проживет»: в Китае раскрыли, как Зеленский подставил Украину

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ
Общество

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.