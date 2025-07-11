Романтика на катере во Владивостоке обернулась трагедией Пропавшая во время прогулки на катере во Владивостоке женщина найдена мертвой

Во Владивостоке завершились поиски женщины, пропавшей во время водной прогулки, она обнаружена погибшей, сообщает Telegram-канал VLNews25. Согласно рассказу дочери пострадавшей, инцидент произошел 8 июля. Ольга отправилась на прогулку на катере с молодым человеком, который управлял судном. По его словам, около 22:00 они остановились, чтобы женщина могла искупаться, — катер в этот момент не стоял на якоре.

Когда мужчина начал спускать лестницу, чтобы помочь Ольге подняться обратно, сильное течение внезапно унесло катер. Оба оказались в воде и попытались добраться до берега вплавь, однако вскоре парень потерял женщину из виду. Сам он смог выбраться на сушу, переночевал на острове, а утром нашел палаточный лагерь, где попросил телефон, чтобы сообщить о происшествии. По свидетельствам очевидцев, мужчина был в спасательном жилете.

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