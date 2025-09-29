Счет идет на десятки: суррогатный алкоголь продолжает убивать в Ленобласти

Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти перевалило за три десятка. Что об этом известно, где зафиксированы новые жертвы, как развивается расследование, правда ли ситуация дошла до Кремля?
Как суррогатный алкоголь продолжает убивать в Ленобласти
По данным СМИ и Telegram-каналов, еще одной жертвой суррогата стал 65-летний житель Сланцев Александр М. Тело мужчины обнаружили в его квартире, рядом лежала пол-литровая пластиковая бутылка. Жертва успела выпить половину.
Всего на данный момент насчитывается 33 жертвы суррогатного алкоголя в Ленобласти, из них 22 — в Сланцевском районе, семь — в Волосовском, две — в Приозерском, по одной — в Гатчинском и Тосненском.
Первой жертвой стал 54-летний Юрий, умерший спустя несколько часов после госпитализации. За ним — 69-летний Борис, скончавшийся дома. Жена одного погибшего сообщила, что супруг приполз домой на коленях в ночь с 24 на 25 сентября в очень плохом состоянии и успел сказать ей, что умирает.
Цепочка отравлений началась в городе Сланцы и деревне Гостицы. В региональном комитете по здравоохранению сообщили, что летальный исход наступил из-за отравления метанолом — по запаху и внешнему виду он напоминает этиловый спирт. Позднее выяснилось, что причиной массового отравления мог стать грязный самогонный аппарат.
«Главный враг России — сивуха!» — комментируют ситуацию в Сети.
Что известно о расследовании
По последним данным, шесть человек заключены под стражу по делу о суррогатном алкоголе. Как уточнили в Следственном комитете, впереди задержание еще троих граждан, причастных к ситуации.
В прокуратуре Ленобласти сообщили, что в регионе изъяли более 1300 литров суррогата, предназначенного для распространения.
«В рамках трех расследуемых уголовных дел по фактам смертельных отравлений жителей Ленинградской области суррогатным алкоголем при непосредственном надзорном сопровождении продолжается проведение обысков в местах сбыта и хранения, задержаны 14 лиц, причастных к распространению отравы», — добавили в ведомстве.
По версии следствия, одна из фигурантов — пенсионерка Ольга Степанова — закупала без лицензии спиртосодержащую продукцию, хранила ее в Сланцах, а затем передавала Николаю Бойцу, который также заключен под стражу.
Родственница одного из отравившихся суррогатным алкоголем мужчин нашла у него дома на холодильнике записку, которая указывала на подозреваемого в распространении продукции. По словам женщины, на ней было написано: «Отдать Бойцу 300 рублей».
Представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что суррогатный алкоголь могла распространять организация, расположенная в поселке Трубников Бор Тосненского района Ленобласти.
Правда ли ситуация дошла до Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал серию отравлений в Ленобласти. По его словам, «это из ряда вон выходящая авария».
«Это трагедия, которая привела к большому количеству жертв. Правоохранительные органы работают. Это будет повод для того, чтобы просто больше систематизировать работу и большее внимание этому уделить», — отметил Песков.
Читайте также:
Индексация пенсий и пособий в 2026 году: на сколько повысят, когда будет
Репетировал «убийство» в Minecraft: детали резни в техникуме Архангельска
Бабье лето задержится в Москве? Прогноз погоды на неделю, золотая осень