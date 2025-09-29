Счет идет на десятки: суррогатный алкоголь продолжает убивать в Ленобласти

В Волосовском районном суде рассмотрено ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в отношении трех местных жителей, подозреваемых в распространении суррогатного алкоголя

Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти перевалило за три десятка. Что об этом известно, где зафиксированы новые жертвы, как развивается расследование, правда ли ситуация дошла до Кремля?

Как суррогатный алкоголь продолжает убивать в Ленобласти

По данным СМИ и Telegram-каналов, еще одной жертвой суррогата стал 65-летний житель Сланцев Александр М. Тело мужчины обнаружили в его квартире, рядом лежала пол-литровая пластиковая бутылка. Жертва успела выпить половину.

Всего на данный момент насчитывается 33 жертвы суррогатного алкоголя в Ленобласти, из них 22 — в Сланцевском районе, семь — в Волосовском, две — в Приозерском, по одной — в Гатчинском и Тосненском.

Первой жертвой стал 54-летний Юрий, умерший спустя несколько часов после госпитализации. За ним — 69-летний Борис, скончавшийся дома. Жена одного погибшего сообщила, что супруг приполз домой на коленях в ночь с 24 на 25 сентября в очень плохом состоянии и успел сказать ей, что умирает.

Цепочка отравлений началась в городе Сланцы и деревне Гостицы. В региональном комитете по здравоохранению сообщили, что летальный исход наступил из-за отравления метанолом — по запаху и внешнему виду он напоминает этиловый спирт. Позднее выяснилось, что причиной массового отравления мог стать грязный самогонный аппарат.

«Главный враг России — сивуха!» — комментируют ситуацию в Сети.

Что известно о расследовании

По последним данным, шесть человек заключены под стражу по делу о суррогатном алкоголе. Как уточнили в Следственном комитете, впереди задержание еще троих граждан, причастных к ситуации.

В прокуратуре Ленобласти сообщили, что в регионе изъяли более 1300 литров суррогата, предназначенного для распространения.

Улики в одной из квартир преступников Фото: t.me/prok_lenobl

«В рамках трех расследуемых уголовных дел по фактам смертельных отравлений жителей Ленинградской области суррогатным алкоголем при непосредственном надзорном сопровождении продолжается проведение обысков в местах сбыта и хранения, задержаны 14 лиц, причастных к распространению отравы», — добавили в ведомстве.

По версии следствия, одна из фигурантов — пенсионерка Ольга Степанова — закупала без лицензии спиртосодержащую продукцию, хранила ее в Сланцах, а затем передавала Николаю Бойцу, который также заключен под стражу.

Родственница одного из отравившихся суррогатным алкоголем мужчин нашла у него дома на холодильнике записку, которая указывала на подозреваемого в распространении продукции. По словам женщины, на ней было написано: «Отдать Бойцу 300 рублей».

Представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что суррогатный алкоголь могла распространять организация, расположенная в поселке Трубников Бор Тосненского района Ленобласти.

Правда ли ситуация дошла до Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал серию отравлений в Ленобласти. По его словам, «это из ряда вон выходящая авария».

«Это трагедия, которая привела к большому количеству жертв. Правоохранительные органы работают. Это будет повод для того, чтобы просто больше систематизировать работу и большее внимание этому уделить», — отметил Песков.

