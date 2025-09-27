Кабачки вкуснее мяса. Эти обалденные котлеты съедят без ничего. Легкий и вкусный ужин

Эти котлеты стали для меня настоящим спасением в сезон кабачков и отличным способом накормить семью легким и полезным ужином без мяса. Они получаются удивительно сочными, нежными и ароматными. Даже заядлые мясоеды уплетают их за обе щеки, не задавая лишних вопросов! А еще это прекрасный выход, когда нужно приготовить что-то быстрое из того, что есть в холодильнике. Подавайте их со сметаной или любым соусом — будет очень вкусно.

Для котлет нам понадобится: 2 средних молодых кабачка, 3 картофелины, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 1 яйцо, 3 столовые ложки муки, соль, перец по вкусу, растительное масло для жарки. Кабачки и картофель чистим. Кабачки натираем на крупной терке, хорошо отжимаем лишний сок — это важно, чтобы котлеты не развалились. Картофель натираем на мелкой терке.

Лук и чеснок мелко режем. В большую миску выкладываем кабачки, картофель, лук и чеснок. Добавляем яйцо, муку, соль и перец. Тщательно все перемешиваем. Муку можно добавлять постепенно, чтобы добиться нужной консистенции: масса должна держать форму, но не быть слишком крутой.

Разогреваем на сковороде растительное масло. Мокрыми руками формируем небольшие котлетки, обваливаем их в муке или панировочных сухарях и выкладываем на хорошо разогретую сковороду. Обжариваем на среднем огне с обеих сторон до красивой золотистой корочки. Чтобы котлеты точно пропеклись внутри, после обжарки можно накрыть сковороду крышкой и потушить их еще 5–7 минут на маленьком огне. Подаем горячими, посыпав свежей зеленью. Невозможно устоять!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.