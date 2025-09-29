7 самых полезных рецептов заготовок из брусники

Пора осенних ягод настала, а значит, делаем заготовки из брусники на зиму по самым простым рецептам. Мы подобрали варианты на любой вкус: вареной, моченой, протертой брусники с сахаром и без него. Вплоть до самого созревания брусника сохраняет кислый вкус, а потому ее, как правило, готовят с сахаром. Однако когда ягоды поспели, их можно есть без всяких добавок.

Рецепт заготовки на зиму брусники без сахара

Благодаря тому, что в этой ягоде много кислоты, можно заготовить на зиму бруснику без сахара по следующему рецепту: желаемое количество ягод промыть, дать воде стечь и перебрать, удалив испорченные плоды, листики и веточки. Затем ягоды уложить в кастрюлю с толстым дном и на маленьком огне прогреть в течение 5–7 минут под крышкой. Идеально подойдет для этой цели утятница или чугунная кастрюля. После этого ягоды вытащить, немного остудить и протереть через сито. Полученную массу разливаем по чистым банкам, накрываем крышками и стерилизуем их на водяной бане в течение получаса. После чего банки закатываем и укрываем одеялом. Переворачивать заготовки в этом случае не требуется. После полного остывания пюре можно убрать в темное прохладное место.

Как заготовить бруснику на зиму по рецепту без варки

Еще один рецепт приготовления брусники без варки — протертые или толченые ягоды с сахаром. Ингредиенты — сахар и ягоды — берут из расчета 1:1. В этом случае бруснику также необходимо промыть и перебрать, затем просушить и пропустить через мясорубку или измельчить блендером. Можно использовать и старый способ пюрирования ягод — размять их толкушкой. После того как ягодная масса готова, в нее добавляют сахар. Смесь оставляют на сутки при комнатной температуре, периодически помешивая. После этого ягодную массу можно разложить в простерилизованные банки, закрыть полиэтиленовыми крышками и убрать в холодильник. Стоит отметить, что это один из самых простых, быстрых, вкусных и полезных рецептов заготовок из брусники.

Простой рецепт брусники на зиму Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Рецепты приготовления соуса и желе из брусники в домашних условиях

Брусничный соус — прекрасный способ подчеркнуть блюда из мяса, птицы и рыбы. Обычно его подают в ресторанах, но приготовить такую добавку можно и дома. Для этого нам понадобится:

брусника — 1 кг

лук репчатый — 8 шт.

вино белое сухое — 560 мл

масло подсолнечное рафинированное — 1 стакан

сахар — 1 стакан

крахмал — 4 ч. л.

корица — 8 палочек

гвоздика сушеная — 8 бутонов

вода — 400 мл

соль и жгучий перец — по вкусу

Бруснику необходимо промыть и перебрать. Мелко режем лук и выкладываем его в раскаленный сотейник с маслом. В пассерованный лук добавляем ягоды и немного присаливаем. Затем туда же доливаем вино, воду, кладем сахар, перец и гвоздику, палочки корицы. Доводим смесь до кипения и держим на маленьком огне 7 минут. Разводим крахмал в небольшом объеме холодной воды, вливаем в сотейник, быстро размешиваем и снимаем с огня. Убираем палочки корицы и взбиваем горячий соус блендером.

Соус можно охладить и подавать на стол, или переложить его в чистые банки, закрыть полиэтиленовыми крышками и хранить в холодильнике до 10 дней.

Желе из брусники часто можно встретить на полках магазинов, однако рецепт его приготовления тоже можно отнести к одному из самых простых, а потому доступных для хозяек. Нам будет необходимо:

брусника — 0,2 кг

сахар — 0,2 кг

желатин — 30 г

вода — 800 мл

Желатин заливаем небольшим количеством холодной воды и оставляем набухать. Ягоды промываем, перебираем и пюрируем блендером. После чего всю массу необходимо протереть через сито, чтобы избавиться от кожуры и косточек. Воду доводим до кипения, добавляем сахар и брусничное пюре. Кипятим 3 минуты, затем вливаем распустившийся желатин, тщательно перемешиваем и убираем с огня.

Горячую смесь разливаем в формочки и убираем в холодильник. После того как желе застынет, его можно подавать к столу.

Брусника с сахаром рецепт Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Рецепты варенья из брусники на зиму

Существует множество способов приготовления варенья из этой ягоды. Приведем в пример самый простой рецепт варенья из брусники на зиму — это классическая «пятиминутка». Для его приготовления нам понадобится:

брусника — 1 кг

сахар — 1 кг

вода — 300 мл

Ягоды промываем, перебираем и даем стечь лишней воде. После этого перекладываем бруснику в таз для варки варенья, добавляем воду и измельчаем все толкушкой. Полученную массу перемешиваем с сахаром и оставляем в теплом месте на 30 минут. Затем ставим таз на огонь, помешивая, доводим до кипения и держим на среднем огне 5 минут. Не забывайте постоянно мешать варенье, чтобы сахар не пригорел. После этого разливаем смесь по стерильным горячим банкам и закатываем. Варенье убирают под одеяло до полного остывания. Хранить его можно при комнатной температуре. Следует отметить, что варенье из брусники, сваренное по этому рецепту, благодаря минимальному времени термообработки сохраняет все полезные свойства ягод.

Еще один простой рецепт варенья из брусники — с яблоками. Для него нужно взять:

брусники — 1 кг

яблок — 1 кг

сахара — 2,5 кг

воды — 0,5 л

Бруснику перебираем и промываем, ошпариваем кипятком. Яблоки очищаем от сердцевины и нарезаем средними кусочками. В воде распускаем сахар и доводим сироп до кипения. Добавляем в кипящую жидкость ягоды и яблоки. Перемешиваем, даем закипеть и варим на медленном огне 30 минут, постоянно помешивая. Затем варенье снимаем с огня, раскладываем по стерильным горячим банкам и закатываем.

Классический рецепт заготовки брусники на зиму

Остается добавить еще один рецепт заготовки брусники с сахаром на зиму — моченые ягоды. Такой способ сохранения запасов был популярен в Древней Руси и не потерял своей актуальности сегодня. Нам понадобится:

брусника — 1,5 кг

вода — 1,5 л

сахар — 150 гр

соль — 1/2 ч. л.

гвоздика — 6 бутонов

молотая корица — 1/2 ч. л.

Брусника без варки рецепт Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Ягоды промываем, перебираем и раскладываем по банкам доверху. Заливаем холодной водой и затем сливаем ее в кастрюлю — так мы определим точный объем воды для рассола. Добавляем в воду сахар, соль, специи, доводим до кипения и держим на малом огне 5 минут. Затем смесь необходимо остудить и процедить. Заливаем холодным рассолом бруснику в банках под горлышко, накрываем полиэтиленовыми крышками и ставим на блюдо, поскольку иногда рассол в течение некоторого времени вытекает из банок. Через сутки банки можно обтереть и убрать в холодильник. Моченая брусника будет готова к употреблению через месяц.

