Варенье из тыквы с яблоком: рецепт лакомства с пользой для иммунитета

Варенье из тыквы с яблоком — это осенний десерт, который сочетает нежность тыквы, кислинку яблок и пряность корицы. Его преимущества: высокое содержание витаминов А и С и способность храниться до двух лет без потери вкуса.

Вкус этого варенья — это гармония карамельной сладости тыквы, легкой яблочной кислинки и согревающих ноток корицы. Рассказываем рецепт лакомства с пользой для иммунитета.

Для приготовления нарежьте 1 кг тыквы и 500 г яблок кубиками, удалите семена. Смешайте с 1 кг сахара и оставьте на 3 часа для выделения сока. Варите на медленном огне 40 минут, помешивая и снимая пену. Добавьте 1 ч. л. корицы и сок половины лимона, проварите еще 5 минут. Горячее варенье разлейте по стерильным банкам и закатайте.

Подавайте к блинам, творогу или просто к чаю — это варенье станет любимым осенним десертом для всей семьи.

