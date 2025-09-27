Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 19:28

Варенье из тыквы с яблоком: рецепт лакомства с пользой для иммунитета

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Варенье из тыквы с яблоком — это осенний десерт, который сочетает нежность тыквы, кислинку яблок и пряность корицы. Его преимущества: высокое содержание витаминов А и С и способность храниться до двух лет без потери вкуса.

Вкус этого варенья — это гармония карамельной сладости тыквы, легкой яблочной кислинки и согревающих ноток корицы. Рассказываем рецепт лакомства с пользой для иммунитета.

Для приготовления нарежьте 1 кг тыквы и 500 г яблок кубиками, удалите семена. Смешайте с 1 кг сахара и оставьте на 3 часа для выделения сока. Варите на медленном огне 40 минут, помешивая и снимая пену. Добавьте 1 ч. л. корицы и сок половины лимона, проварите еще 5 минут. Горячее варенье разлейте по стерильным банкам и закатайте.

Подавайте к блинам, творогу или просто к чаю — это варенье станет любимым осенним десертом для всей семьи.

Ранее стало известно, как приготовить варенье из шиповника: закатываем вкуснятину на зиму — и не болеем.

варенье
рецепты
тыква
яблоки
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Историк назвал фактор, который позволил победить Наполеона и Гитлера
Военэксперт оценил вероятность полного уничтожения энергетики Украины
«Фарс»: в Госдуме откровенно высказались о выборах в Молдавии
Раскрыто, какие регионы России привлекли больше всего путешественников
ВСУ устроили настоящий кошмар для жителей Купянска из-за огромных потерь
«Катастрофа»: в РФ раскрыли последствия победы партии Санду для Молдавии
«Об этом лучше даже не говорить»: Песков о возможной атаке на Кремль
«Неумолимо ухудшается»: в Кремле оценили положение Киева в конфликте
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Дайвер чудом выжил, когда акула откусила ему часть лица
Немецкие пилоты пожаловались на резкий рост проблем с GPS
«Бравый вояка»: Песков о тщетных попытках Зеленского впечатлить Европу
Ошибка матери в лечении кашля чуть не стоила ее ребенку жизни
В РПЦ высказались о призывах священника не запрещать аборты
Фитнес-тренер раскрыла топ-3 самых полезных упражнения на руки
Россиянам объяснили, что делать при звонках коллекторов по долгам ЖКХ
Суд решил судьбу третьего продавца смертоносного самогона в Ленобласти
Шопский салат с брынзой – простое блюдо для ужина
Стало известно, сколько дронов ВСУ сбил «Купол Донбасса» за неделю
Мишустин прислал венок с красными розами на церемонию прощания с Кеосаяном
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.