18 сентября 2025 в 05:32

Варенье из шиповника: закатываем вкуснятину на зиму — и не болеем

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Закатываем вкуснятину на зиму — и не болеем! Варенье из шиповника — это уникальная заготовка, которая сочетает яркий вкус и мощную пользу для иммунитета.

Рецепт: очистите 1 кг плодов шиповника от семян и волосков, промойте. Залейте водой на ночь для размягчения. Сварите сироп из 1 кг сахара и 500 мл воды, добавьте шиповник и варите на медленном огне 40 минут до загустения. В конце добавьте сок половины лимона для сохранения цвета. Разлейте горячее варенье по стерильным банкам, закатайте.

Это не просто десерт, а полезное лакомство. Шиповник содержит рекордное содержание витамина С (в 50 раз больше, чем в лимоне) и обладает противовоспалительными свойствами. Однако помните, что при наличии проблем со здоровьем и признаков простуды необходимо обратиться к врачу.

Ранее стало известно, как приготовить компот из шиповника.

