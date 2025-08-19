Готовлю этот напиток — и зимой не болеем: компот из шиповника

Готовлю этот напиток, и зимой всей семьей не болеем. Компот из шиповника — это вкусный и полезный отвар с ярким ягодным вкусом, где сладость идеально сбалансирована легкой терпкостью, а аромат напоминает летний луг.

Для приготовления промойте 1 стакан сушеного шиповника, раздавите ягоды, залейте 2 л воды и варите 15 минут после кипения. Добавьте 3 ст. л. меда (или сахара), 5 долек яблока и щепотку корицы, настаивайте 4 часа. Процедите через марлю, чтобы убрать ворсинки.

Пейте теплым или охлажденным. Главное преимущество этого компота — рекордное содержание витамина С (в 50 раз больше, чем в лимоне) и антиоксидантов, которые укрепляют иммунитет, улучшают пищеварение и снижают давление. Однако помните: при наличии проблем со здоровьем необходимо обратиться к врачу.

