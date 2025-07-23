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23 июля 2025 в 15:46

Ароматный яблочный компот, который семья пьет без остановки: рецепт на 3 л

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ароматный яблочный компот — это вкус лета в банке, где нежная сладость яблок гармонично сочетается с легкой кислинкой и тонкими пряными нотками. Напиток получается насыщенным, с бархатистым вкусом и фруктовым послевкусием. Семья его пьет без остановки.

Для 3-литровой банки возьмите: 500 г яблок (лучше твердых сортов), 1 стакан сахара, 1/2 ч. л. лимонной кислоты, 3 гвоздики, 1 звездочку бадьяна, 2,5 л воды. Яблоки вымойте, удалите сердцевину, нарежьте дольками. В стерилизованную банку уложите яблоки и специи. Воду доведите до кипения, добавьте сахар и лимонную кислоту, прокипятите 2 минуты. Залейте яблоки кипящим сиропом, сразу закатайте крышкой.

Переверните банку, укутайте одеялом до полного остывания. Через неделю компот приобретет идеальный баланс вкуса — не приторный, с тонким яблочным ароматом и пряным шлейфом.

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компоты
яблоки
рецепты
домашние заготовки
Дарья Иванова
Д. Иванова
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