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07 июля 2025 в 13:45

Малиновое варенье без варки: понадобятся только ягоды и сахар!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это малиновое варенье без варки сохраняет яркий летний вкус ягод — сладкий с тонкой кислинкой и насыщенным лесным ароматом, будто только что сорванных с куста. А для его приготовления понадобятся только ягоды и сахар!

Для приготовления возьмите 1 кг свежей малины и 1,5 кг сахара. Ягоды переберите, удалите плодоножки, но не мойте — чтобы сохранить натуральные дрожжи для ферментации. В эмалированной миске пересыпьте малину сахаром слоями, слегка придавливая ложкой. Накройте марлей и оставьте на 6–8 часов при комнатной температуре, пока сахар не растворится на 80%.

Затем тщательно перемешайте деревянной ложкой до однородности, разлейте по стерильным банкам, сверху насыпьте 0,5 см сахара (это создаст защитную корку) и закройте капроновыми крышками.

Храните в холодильнике или погребе — через две недели варенье приобретет идеальную консистенцию: ягоды останутся целыми, а сироп станет густым и ароматным.

Ранее стало известно, как приготовить густое варенье из абрикосов.

малина
варенье
ягоды
рецепты
Дарья Иванова
Д. Иванова
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