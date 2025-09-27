Сливовое варенье с грецкими орехами: идеально к блинчикам и сырникам зимой

Сливовое варенье с грецкими орехами: идеально к блинчикам и сырникам зимой. Это варенье станет королём ваших запасов! Гармония нежной сливы, пряной корицы и хрустящих орехов создаёт вкус, напоминающий дорогие восточные сладости. Идеально для чаепитий и в качестве начинки для выпечки.

Ингредиенты

Сливы — 2 кг

Сахар — 600 г

Орехи грецкие — 150 г

Корица молотая — 1 ч. л.

Имбирь свежий — 1 ч. л. (тёртый)

Вода — 1 л

Приготовление

Сливы вымойте, разрежьте пополам, удалите косточки. Орехи измельчите ножом до средней крошки. В кастрюлю сложите сливы, пересыпьте сахаром, залейте водой. Доведите до кипения на медленном огне, снимите пену. Добавьте корицу и тёртый имбирь, варите 40 минут, периодически помешивая и снимая пену. Снимите с огня, слегка остудите, вмешайте орехи. Разложите по стерильным банкам, закатайте. Храните в прохладном месте.

Совет: для пикантности добавьте звёздочку бадьяна за 10 минут до готовности.

