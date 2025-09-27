Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 16:00

Сливовое варенье с грецкими орехами: идеально к блинчикам и сырникам зимой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сливовое варенье с грецкими орехами: идеально к блинчикам и сырникам зимой. Это варенье станет королём ваших запасов! Гармония нежной сливы, пряной корицы и хрустящих орехов создаёт вкус, напоминающий дорогие восточные сладости. Идеально для чаепитий и в качестве начинки для выпечки.

Ингредиенты

  • Сливы — 2 кг
  • Сахар — 600 г
  • Орехи грецкие — 150 г
  • Корица молотая — 1 ч. л.
  • Имбирь свежий — 1 ч. л. (тёртый)
  • Вода — 1 л

Приготовление

  1. Сливы вымойте, разрежьте пополам, удалите косточки. Орехи измельчите ножом до средней крошки. В кастрюлю сложите сливы, пересыпьте сахаром, залейте водой. Доведите до кипения на медленном огне, снимите пену.
  2. Добавьте корицу и тёртый имбирь, варите 40 минут, периодически помешивая и снимая пену. Снимите с огня, слегка остудите, вмешайте орехи. Разложите по стерильным банкам, закатайте. Храните в прохладном месте.

Совет: для пикантности добавьте звёздочку бадьяна за 10 минут до готовности.

