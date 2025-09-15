Зимний салат из помидоров с капустой! Суперская закатка радует до весны

Зимний салат из помидоров с капустой — это хрустящие, ароматные и невероятно свежие на вкус овощи, которые идеально сохраняются до весны. Простой способ без стерилизации, где главный секрет — двойная заливка кипятком.

Ингредиенты

Помидоры — 700 г

Капуста белокочанная — 250 г

Перец сладкий — 0,5 шт.

Морковь — 1/3 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Укроп — 1 зонтик

Петрушка — несколько веточек

Перец душистый — 2 горошины

Перец черный горошком — 4 горошины

Лавровый лист — 1 шт.

Сахар — 2 ст. л.

Соль — 1 ст. л.

Уксус 9% — 1,5 ст. л.

Вода кипящая — необходимое количество

Приготовление

Капусту нашинкуйте, перец нарежьте соломкой, морковь натрите на корейской терке. На дно стерильной банки уложите зелень, специи и чеснок. Чередуйте слои: помидоры (предварительно наколотые) и овощную смесь. Залейте кипятком на 20 минут, слейте воду. Добавьте в банку соль, сахар и уксус. Снова вскипятите слитую воду, залейте кипятком и сразу закатайте. Переверните банку и укутайте до остывания.

