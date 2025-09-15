Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 19:00

Зимний салат из помидоров с капустой! Суперская закатка радует до весны

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Зимний салат из помидоров с капустой — это хрустящие, ароматные и невероятно свежие на вкус овощи, которые идеально сохраняются до весны. Простой способ без стерилизации, где главный секрет — двойная заливка кипятком.

Ингредиенты

  • Помидоры — 700 г
  • Капуста белокочанная — 250 г
  • Перец сладкий — 0,5 шт.
  • Морковь — 1/3 шт.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Укроп — 1 зонтик
  • Петрушка — несколько веточек
  • Перец душистый — 2 горошины
  • Перец черный горошком — 4 горошины
  • Лавровый лист — 1 шт.
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Соль — 1 ст. л.
  • Уксус 9% — 1,5 ст. л.
  • Вода кипящая — необходимое количество

Приготовление

  1. Капусту нашинкуйте, перец нарежьте соломкой, морковь натрите на корейской терке. На дно стерильной банки уложите зелень, специи и чеснок. Чередуйте слои: помидоры (предварительно наколотые) и овощную смесь.
  2. Залейте кипятком на 20 минут, слейте воду. Добавьте в банку соль, сахар и уксус. Снова вскипятите слитую воду, залейте кипятком и сразу закатайте. Переверните банку и укутайте до остывания.

Ранее мы готовили хрустящие корнишоны в маринаде. Классика заготовок и простая закатка.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
