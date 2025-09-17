Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025

Сливовых пирогов много, но этот самый вкусный! Все дело в масляном тесте и посыпке

Сливовых пирогов много, но этот самый вкусный! Все дело в масляном тесте и посыпке. Невероятно нежный, сочный и ароматный пирог, который станет любимым десертом в вашей семье! Идеальное сочетание тающей во рту текстуры, сладости теста и приятной кислинки слив. Подавайте его с шариком мороженого или чашкой кофе — это абсолютный восторг!

Ингредиенты

  • Слива — 400 г
  • Мука — 280 г
  • Масло сливочное — 180 г
  • Яйцо куриное — 3 шт.
  • Сахар — 150 г
  • Сметана 15% — 180 г
  • Разрыхлитель — 5 г (1 ч. л.)
  • Ванилин — на кончике ножа

Для посыпки

  • Сахар — 1 ст. л.
  • Корица молотая — 1/2 ч. л.

Приготовление

  1. Размягчённое сливочное масло взбейте с сахаром до светлой пышной массы. Добавляйте по одному яйцу, продолжая взбивать после каждого. Введите сметану и ванилин, тщательно перемешайте. Муку просейте с разрыхлителем и постепенно добавьте в жидкую основу, аккуратно замешивая однородное тесто консистенции густой сметаны. Форму для выпечки (Ø 22–24 см) смажьте маслом и вылейте в неё тесто. Сливы помойте, разрежьте на половинки и удалите косточки.
  2. Выложите сливы срезом вверх на поверхность теста, слегка утапливая. Смешайте сахар с корицей и равномерно посыпьте сверху на сливы. Разогрейте духовку до 180 °C. Выпекайте пирог около 40–50 минут до золотистого цвета и сухой зубочистки. Дайте пирогу полностью остыть в форме — так он лучше сохранит свою нежную текстуру. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили цветаевский яблочный пирог с заливкой. Успейте испечь в сезон яблок!

пироги
слива
тесто
выпечка
десерты
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
