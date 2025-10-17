Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 14:15

Отказалась от всех других заготовок в пользу этой! Живое варенье из яблок — аромат лета в октябре

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Варенье из яблок «Быстрое и живое» — это удивительный рецепт, который кардинально меняет представление о традиционных заготовках. В отличие от обычного варенья, где фрукты подвергаются длительной термической обработке, этот способ позволяет сохранить свежий вкус и аромат свежих яблок. Секрет в минимальном времени приготовления — яблоки лишь слегка прогреваются в сахарном сиропе, сохраняя свою природную сочность и легкую упругость. Получается нежная, почти прозрачная масса с удивительно свежим вкусом, напоминающим о летнем саде. Это идеальный вариант для тех, кто ценит натуральный вкус фруктов.

Для приготовления вам понадобится всего 2 ингредиента: 1 кг яблок (лучше твердых сортов) и 1 кг сахара. Яблоки тщательно вымойте, удалите сердцевину и нарежьте тонкими дольками. Пересыпьте яблочные дольки сахаром в эмалированной посуде и оставьте на 8–12 часов для выделения сока. Затем поставьте на медленный огонь, доведите до кипения и проварите ровно 5 минут, аккуратно помешивая. Оставьте полностью остыть. Повторите процедуру кратковременного кипячения еще два раза с полным остыванием. Готовое варенье разлейте по стерильным банкам и закатайте.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

Читайте также
Беру старые обмылки и иду к окну: дома тепло даже в -30, а весной нет липкости от скотча
Общество
Беру старые обмылки и иду к окну: дома тепло даже в -30, а весной нет липкости от скотча
Кисло-сладкое и ароматное желе-мармелад из яблок. Самый вкусный и необычный рецепт осени
Общество
Кисло-сладкое и ароматное желе-мармелад из яблок. Самый вкусный и необычный рецепт осени
У нас так куриную печень никто не готовит, а зря: слопают даже те, кто всю жизнь противился
Общество
У нас так куриную печень никто не готовит, а зря: слопают даже те, кто всю жизнь противился
Кисло-сладкое и ароматное желе-мармелад из яблок. Самый вкусный и необычный рецепт осени
Общество
Кисло-сладкое и ароматное желе-мармелад из яблок. Самый вкусный и необычный рецепт осени
Простой и нежный рецепт «Перина из яблок» — хрустящее тесто и сочные дольки. Ленивый рецепт осени
Общество
Простой и нежный рецепт «Перина из яблок» — хрустящее тесто и сочные дольки. Ленивый рецепт осени
яблоки
варенье
кулинария
джемы
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия стала рекордсменом по поставкам морепродуктов в одну страну
Психолог раскрыла, как преодолеть постоянное чувство вины
На чердаке в Британии нашли фарфоровую вазу XV века за £130 тыс.
Уфолог предположил, как НЛО мог похитить семью Усольцевых
«Действительно отличные»: Высоцкая ответила всем хейтерам ее сырников
Депортируемые из Финляндии мигранты пошли на отчаянный шаг
Мужчина внезапно напал на молодую девушку и угрожал ей ножом
Найдена странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых
Индия отказалась от российской нефти и газа? Что известно
Зеленскому устроили «холодный душ» в Вашингтоне: получит ли Киев Tomahawk?
Пенсионные баллы для молодежи: могут ли их cнизить, как влияют на выплаты
Раскрыто, где играет лучший футбольный бомбардир планеты среди молодежи
Российский боец рассказал о борьбе с хитроумной тактикой ВСУ
«Максимальное содействие»: в МИД назвали способы поддержки россиян в Латвии
Готовим окна к зиме: полный чек-лист
Стоматолог напомнил, как правильно чистить зубы
10 лучших рецептов с тыквой на осень: запеканки, супы и не только
Россия поможет КНДР с модернизацией ТЭЦ и ТЭС
Астролог сообщил, когда должна закончиться спецоперация на Украине
Полицейские разыскивают мужчину, забившего до смерти сестру и ее мужа
Дальше
Самое популярное
Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато
Общество

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.