Подполковник ФСБ объяснил, как именно Украина вербует россиян

Спецслужбы Украины специально отыскивают подходящих для вербовки людей, а затем психологически воздействуют на них, заявил ОТР подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач. Он отметил, что история с предательством известна миру еще с библейских времен.

Всегда найдется человек, чем-то недовольный и готовый за деньги, либо за идею, либо из-за низкого уровня и моральной ответственности предать свое государство, семью, людей и все что угодно. Вопрос только в цене и где такие люди концентрируются. Вот спецслужбы Украины предполагают, где такие лица концентрируются, — объяснил Храпач.

Он добавил, что после психологического воздействия некоторые люди готовы передавать данные о боеспособности российской армии. Кроме того, спецслужбы узнают через них закрытую информацию секретного характера.

Ранее в России арестовали женщину-повара, которая передавала военной разведке Украины сведения о дислокации кораблей Черноморского флота. Кроме того, она планировала отравить участников специальной военной операции. Россиянку задержали на территории Севастополя.