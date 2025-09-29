Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
29 сентября 2025 в 17:51

Подполковник ФСБ объяснил, как именно Украина вербует россиян

Подполковник ФСБ Храпач: спецслужбы Украины психологически давят на россиян

ВС Украины ВС Украины Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Спецслужбы Украины специально отыскивают подходящих для вербовки людей, а затем психологически воздействуют на них, заявил ОТР подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач. Он отметил, что история с предательством известна миру еще с библейских времен.

Всегда найдется человек, чем-то недовольный и готовый за деньги, либо за идею, либо из-за низкого уровня и моральной ответственности предать свое государство, семью, людей и все что угодно. Вопрос только в цене и где такие люди концентрируются. Вот спецслужбы Украины предполагают, где такие лица концентрируются, — объяснил Храпач.

Он добавил, что после психологического воздействия некоторые люди готовы передавать данные о боеспособности российской армии. Кроме того, спецслужбы узнают через них закрытую информацию секретного характера.

Ранее в России арестовали женщину-повара, которая передавала военной разведке Украины сведения о дислокации кораблей Черноморского флота. Кроме того, она планировала отравить участников специальной военной операции. Россиянку задержали на территории Севастополя.

Украина
спецслужбы
вербовка
агенты
