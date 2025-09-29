Прогулка по Ханьчжоу закончилась смертью женщины из-за бутылки с кислотой В Китае женщина наступила на бутылку с плавиковой кислотой и погибла

В Ханьчжоу (Китай) 52-летняя женщина погибла после того, как наступила на бутылку с плавиковой (фтористоводородной) кислотой во время вечерней прогулки, сообщает South China Morning Post. Опасная химическая субстанция вызвала мгновенные ожоги.

Инцидент произошел 9 сентября, когда женщина гуляла по холмам за жилым комплексом и наступила на бутылку с кислотой, которая растворяет многие металлы, стекло и камень. У пострадавшей быстро распухла нога. Женщина сразу обратилась в больницу.

Медики диагностировали тяжелый электролитный дисбаланс. В итоге у нее начали отказывать органы. Врачи отметили, что шансы спасти жизнь пострадавшей были минимальными. Женщина умерла спустя пять дней от сердечной и легочной недостаточности.

На месте происшествия нашли еще две бутылки с кислотой, которые оставил работавший в этом районе до 2015 года уборщик. Его задержали, мужчине грозит до семи лет заключения за халатное обращение с опасными веществами.

Ранее стало известно, что в Башкирии 85-летнего мужчину облили кислотой. Нападение совершили две женщины. Злоумышленницы вылили на спину пожилого человека неизвестную жидкость, после чего он вернулся домой и вызвал скорую помощь.