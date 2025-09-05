Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 11:31

В Башкирии прогулка для пенсионера обернулась химическим ожогом

В Башкирии две девушки плеснули кислотой в пенсионера

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Башкирии 85-летнего мужчину облили кислотой, передает издание «Мой Башкортостан» со ссылкой на родственников пострадавшего. По их словам, нападение совершили две женщины на улице 30 лет Победы. Они уточнили, что злоумышленницы вылили на спину пожилого человека неизвестную жидкость, после чего он вернулся домой и вызвал скорую помощь.

Мимо прошли две особы и плеснули ему в спину какую-то жидкость. Дедушка пришел домой, вызвал скорую. Диагностировали химический ожог. Девицам лет 20-25, больше дедушка ничего не помнит, — говорится в сообщении.

Ранее в Санкт-Петербурге на Гранитной улице мужчина напал на 73-летнего прохожего, избив его металлической тростью, которую сам же и отобрал у пенсионера. После этого злоумышленник принялся за припаркованные автомобили: он разбивал стекла, мял капоты, открывал багажники и бензобаки. Также он напал на сотрудников охранного агентства. На место оперативно прибыли сотрудники Росгвардии, которые сумели быстро успокоить агрессора. Сейчас ведется подсчет ущерба, причиненного автомобилям.

кислота
нападения
пенсионеры
Башкирия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Позиция Трампа отличается»: в Кремле указали на циничность главы США
В Германии ученик напал на учительницу с ножом
Реликвию из российского «Макдоналдс» продают по цене квартиры
Свекла, которую принимают за экзотический овощ: секрет в запекании
Лошадь погибла, а мальчик попал в больницу после ДТП с конями амишей
Обнародован паек охраняющих первую в мире плавучую АЭС росгвардейцев
Воробьев рассказал о реконструкции котельных в Подольске
Песков раскрыл, какие гарантии безопасности нужны России
Песков объяснил, кто на самом деле срывает урегулирование на Украине
Песков допустил второй раунд переговоров Путина и Трампа
Попытка побега из тюрьмы закончилась прыжком на батут
В Азербайджане сообщили о встрече задержанных россиян с родственниками
Эксперт раскрыла, какие вопросы стоит задать работодателю на собеседовании
Стало известно о массовой гибели иностранных инструкторов под Одессой
Пьяный мужчина пытался зарубить подростка мачете
Названа причина пожара под Екатеринбургом, в котором погибли трое детей
Захарова раскрыла подробности ответа России на безвиз в Китай
Путин освободил от должности посла России в Турции
Девушка чуть не лишилась жизни из-за рюкзака
Отслужившему два года на СВО бойцу засчитали только 10 дней на фронте
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.