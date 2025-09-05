В Башкирии прогулка для пенсионера обернулась химическим ожогом В Башкирии две девушки плеснули кислотой в пенсионера

В Башкирии 85-летнего мужчину облили кислотой, передает издание «Мой Башкортостан» со ссылкой на родственников пострадавшего. По их словам, нападение совершили две женщины на улице 30 лет Победы. Они уточнили, что злоумышленницы вылили на спину пожилого человека неизвестную жидкость, после чего он вернулся домой и вызвал скорую помощь.

Мимо прошли две особы и плеснули ему в спину какую-то жидкость. Дедушка пришел домой, вызвал скорую. Диагностировали химический ожог. Девицам лет 20-25, больше дедушка ничего не помнит, — говорится в сообщении.

Ранее в Санкт-Петербурге на Гранитной улице мужчина напал на 73-летнего прохожего, избив его металлической тростью, которую сам же и отобрал у пенсионера. После этого злоумышленник принялся за припаркованные автомобили: он разбивал стекла, мял капоты, открывал багажники и бензобаки. Также он напал на сотрудников охранного агентства. На место оперативно прибыли сотрудники Росгвардии, которые сумели быстро успокоить агрессора. Сейчас ведется подсчет ущерба, причиненного автомобилям.