Россиянин напал на пенсионера и отнял его трость В Санкт-Петербурге мужчина избил металлической тростью пенсионера

На Гранитной улице Санкт-Петербурга мужчина напал на 73-летнего прохожего и избил его металлической тростью, передает «Фонтанка». Отмечается, что трость он отобрал у самого же пенсионера.

Затем петербуржец переключил свое внимание на припаркованные автомобили. Он стал разбивать стекла, мять капоты, открывать багажники и бензобаки.

Сотрудники охранного агентства заметили происходящее и оперативно отреагировали: один из них активировал тревожную сигнализацию, а другой попытался остановить нарушителя. Мужчина также нанес удар охраннику украденной тростью.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Росгвардии, которые смогли быстро успокоить агрессора.

Ведется определение размера ущерба, причиненного автомобилям.

