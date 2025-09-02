Саммит ШОС — 2025
02 сентября 2025 в 20:24

Россиянин напал на пенсионера и отнял его трость

В Санкт-Петербурге мужчина избил металлической тростью пенсионера

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На Гранитной улице Санкт-Петербурга мужчина напал на 73-летнего прохожего и избил его металлической тростью, передает «Фонтанка». Отмечается, что трость он отобрал у самого же пенсионера.

Затем петербуржец переключил свое внимание на припаркованные автомобили. Он стал разбивать стекла, мять капоты, открывать багажники и бензобаки.

Сотрудники охранного агентства заметили происходящее и оперативно отреагировали: один из них активировал тревожную сигнализацию, а другой попытался остановить нарушителя. Мужчина также нанес удар охраннику украденной тростью.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Росгвардии, которые смогли быстро успокоить агрессора.

Ведется определение размера ущерба, причиненного автомобилям.

Санкт-Петербург
происшествия
нападения
пенсионеры
