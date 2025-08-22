Подросток напал на туристов из Израиля во время игры в пейнтбол

Полиция Нидерландов задержала 15-летнего подростка по подозрению в нападении на двух граждан Израиля во время конфликта в парке провинции Северный Брабант, сообщила газета NRC. Инцидент произошел 21 августа во время игры в пейнтбол между израильскими туристами и отдыхающими из голландского города Маарсен. Спор из-за разного толкования правил перерос в драку, в результате которой два израильтянина получили травмы, включая серьезное ранение головы.

После получения медицинской помощи пострадавшие дали показания, указав, что «несколько человек нанесли им множественные удары». Полиция прекратила конфликт и в ходе расследования задержала несовершеннолетнего подозреваемого.

Израильская сторона расценивает произошедшее как проявление антисемитизма. Посольство Израиля в Нидерландах заявило, что туристы «были атакованы после того, как нападавшие узнали об их национальности». МИД Израиля назвал инцидент «повторным случаем агрессии» против граждан страны и призвал голландские власти к решительным мерам.

Полиция Нидерландов, однако, считает подобные выводы преждевременными. Хотя в первоначальном сообщении упоминался «возможный дискриминационный контекст», эти формулировки были удалены в связи с продолжающимся расследованием.

