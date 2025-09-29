Нас больше нет. Как пережить расставание в это нестабильное время

Не зря говорят, что осень — время расставаний. Время, когда «горят костры рябин» и перегорают отношения. Да и в связи с текущей обстановкой в мире у людей нервы на пределе: коронавирус, спецоперация, мобилизация, рост цен, импортозамещение и так далее. Всех интересует вопрос: «А что дальше?». Порой, не найдя поддержки от партнера, люди идут искать ответ самостоятельно.

Расставание — это стресс, даже если решение было принято осознанно. Двойной стресс, если предстоит разлюбить человека, которого очень сильно любишь. Как это сделать и как в принципе пережить эту ситуацию, разбиралась этой осенью редакция NEWS.ru. Рассказываем, как пережить расставание с любимым человеком, как долго будет длиться процесс и как облегчить это период, следуя советам психологов.

Как долго переживают расставание

Ответ на вопрос, как долго переживают расставание, зависит по большей части от самого процесса разрыва отношений. Психологи выделяют следующие виды расставаний:

Конструктивное. Самый безболезненный вид разрыва отношений. С причинами расставания люди работать уже не могут, решая разойтись. Спокойно, без обид, на основе взаимоуважения, даже если кто-то один из пары был инициатором разрыва.

Незавершенные гештальты. Несмотря на наличие явных причин для расставания, партнеры сохраняют союз, ссылаясь на определенные поводы: дети, ипотека, здоровье супруга, отсутствие уверенности в завтрашнем дне, в том числе из-за дестабилизации экономики в стране/мире в этом году и прочие. Проще говоря, каждый из пары боится перемен и ответственности за инициацию разрыва. Но играя таким образом в семью, никто не счастлив, и каждый мечтает о другой жизни.

Травмирующее. Решение о расставании принято одним из партнеров на основе накопившихся обид и, возможно, даже осознанно. Но в отличие от конструктивного расставания другой партнер против разрыва. Именно тот, кто не готов отпускать любимого человека и видит неизбежность происходящего, ищет поддержки извне, обращаясь к психологам и людям на форумах в интернете с запросами, «как пережить расставание» и «как разлюбить человека, которого очень сильно любишь».

Стоит принять во внимание и то, что отношения бывают здоровыми и невротическими. В здоровых отношениях расставание редко бывает скандальным, но в любом случае это стресс, который нужно пережить. Как пережить расставание с любимым человеком после невротических отношений? Лучше спросить совет у психолога, потому что, кроме эмоциональной и бытовой сепарации, от партнёра потребуется работа над собой, то есть над тем, что привело вас в такие отношения.

Возвращаемся к вопросу о том, как скоро можно пережить расставание и начать жить новой жизнью. Однозначно на этот вопрос не ответят даже ученые. Все их исследования сводятся к тому, что кто-то восстанавливается через два месяца, кто-то — через три, кто-то — через полгода и более. Все индивидуально и зависит от степени привязанности друг к другу, длительности отношений, от того, кто инициатор разрыва и других факторов.

Хотелось бы, чтобы была формула, по которой можно определить, сколько времени сердце будет болеть, но, увы, ее нет. Можно спросить советы людей, переживших расставание, но отдавайте себе отчет в том, что у них своя история, у вас — своя. Может быть, кто-то у вас потом спросит, как пережить расставание с человеком, и у вас будет ответ.

Как пережить расставание с девушкой

Для мужчин процесс расставания может быть очень тяжелым, несмотря на все стереотипы про сильный пол. Огромный удар по самолюбию вытесняет все чувства, желания и жизненную энергию. В лучшем случае появляется апатия, в худшем — тяжелая депрессия и самобичевание.

Как пережить расставание с девушкой после долгих отношений? Воспользуйтесь несколькими советами и поверьте, что хуже не будет:

Принятие. Слово замыленное, но это основа того, чтобы быстрее переболеть. На признание финиша в отношениях с конкретным человеком может уйти некоторое время, особенно если связь была слишком сильной. Если нет возможности и энергии на то, чтобы спасать, то ставьте точку. Проживание боли. Боль важно не маскировать, а обнаружить и прожить. Плакать, если хочется, выместить злость (в безопасном для окружающих месте), лежать в кровати, забившись в угол. Отведите себе для этого день, два, неделю. Но по истечении этого времени боль нужно отпустить, чтобы не погрязнуть в страданиях. Разрыв контактов. Если этого еще не произошло, то рвите все контакты, все общение с человеком. Конечно, если у вас нет общих детей. Если есть, то вам придётся налаживать общение, которое будет касаться только детей, без привязки к вашим личным отношениям. С глаз долой. Уберите все вещи, которые напоминают о бывшей девушке. Особенно, если вы жили вместе, вели совместный быт. Признание несбывшихся планов. У каждой пары есть совместные планы и мечты. Возможно, у вас даже был намечен путь в ваше счастливое совместное будущее с поэтапно прописанными действиями. Признайте — не получилось. Проживите и это тоже. И нужно отпустить. Новый план действий. Составление долгосрочных и краткосрочных планов — важный этап в процессе переживания стресса после расставания. Как пережить расставание, если нет новых планов? Это будет тяжело и долго. Поэтому проводите ревизию своих интересов, вспоминайте свои старые забытые желания, продумайте новые. Не менее важен целенаправленный поиск радостей жизни и плюсов от того, что вы теперь свободны.

Психологи о том, как пережить расставание с любимым человеком

Следующие советы психологов позволят задуматься и подкрепить свою веру в то, что всё случается к лучшему. Так будет легче пережить расставание с мужчиной или женщиной:

Ничто не вечно. Вы много знаете примеров пар, чтобы «раз и на всю жизнь», причем проживая в счастье и удовольствии? Очень редкий случай. Нет в этом мире ничего такого фундаментально стабильного, что со временем не может разрушиться. Не нужно испытывать чувство вины за то, что не получилось.

Отношения — это не миссия. Есть люди, которым тяжело опираться только на себя. Еще не успев пережить расставание, они ищут новую опору в новых отношениях. Только потом станет понятно, насколько это большая ошибка. И наоборот, не нужно поддаваться социальному программированию на то, что обязательно должна быть вторая половинка, если внутренне вы этого не ощущаете.

Уловки вашего мозга. Сознание часто будет погружать вас в воспоминания, где с этим человеком было хорошо. Но вам туда не надо. Это иллюзия, не имеющая ничего общего с реальной жизнью. Возвращайте себя в настоящий момент.

Будьте увлечённым. Да, во время стресса сложно взять себя в руки и увлечь себя каким-то делом. Но так будет легче пережить расставание. Найдите занятие, которым сможете страстно увлечься. Речь не о том, чтобы пахать на работе, а о том, чтобы заняться тем, от чего, как говорится, душа поёт.

Изменение восприятия отношений. Ближайшие как минимум полгода, а лучше больше посвятите изучению психологии отношений. Делайте внутри себя работу над ошибками. Без чувства вины, разумеется.

Определение своих границ. Если в предыдущих отношениях ваши границы часто нарушались или их в принципе не было, то пора их четко определить. Учитесь заявлять о том, как с вами можно, а как — нельзя.

Советы людей, переживших расставание

Если после болезненного разрыва отношений эмоциональное состояние сильно подорвано, то, следуя советам людей, переживших расставание, в потоке эмоций можно неожиданно оказаться на сеансе у какой-нибудь целительницы, энергопрактика, экстрасенса и так далее. Люди, потерявшие опору и веру в любовь, особенно сильно подвержены влиянию различных «специалистов». Поэтому фильтруйте людей, которые вам советуют, как и сами советы.

Пережить расставание поможет психолог, родные и близкие люди, занятие любимым делом, погружение в работу, уход за домашним животным, творчество и, возможно, советы тех, кто был в такой ситуации, но от людей, которым вы доверяете.

Но в первую очередь вы сами можете себе помочь. Отнеситесь к расставанию как к опыту. Это очередная ступенька на лестнице вашей жизни. Так сделайте так, чтобы это был шаг вверх!

