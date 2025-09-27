Успокойтесь: психолог разрушила 10 секс-мифов, мешающих мужчинам жить

Секс для многих мужчин остается темой, о которой проще шутить, чем говорить серьезно. Из-за этого одни и те же стереотипы, формирующие давление на сильный пол, живут десятилетиями. Психолог Виктория Богунова в интервью NEWS.ru разрушила топ-10 мифов об интимной близости, мешающих мужчинам нормально жить.

Миф первый. Настоящий мужчина всегда готов к сексу

Кинематограф и разговоры в баре давно внушили: если ты мужчина, то у тебя «кнопка включения» работает безотказно. Достаточно намека, и вот, уже готов к подвигу. В реальности все иначе. Усталость, стресс, здоровье, отношения с партнершей — все это напрямую влияет на желание. Мужчина может любить и хотеть, но не именно «сейчас». И это нормально.

Проблема мифа в том, что он превращает естественные колебания либидо в проблему. Вместо диалога с партнершей и поиска настоящей близости многие мужчины начинают нервничать и задаваться вопросом: «Что со мной не так?» А дальше замкнутый круг, когда сама тревога мешает желанию.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Миф второй. Размер решает все

Этот миф пережил века и поколения. Он подпитывается анекдотами, разговорами в спортзалах и рекламой «чудо-средств». Мужчины годами живут с идеей: чем больше размер полового члена, тем лучше. Но правда в том, что удовольствие в сексе зависит от множества факторов: эмоциональной близости, доверия, умения общаться, знания тела партнерши. Женщинам важнее внимание и чувственность, чем сантиметры.

Миф о «главной мерке» делает мужчин уязвимыми. Вместо того чтобы учиться разговаривать о желаниях или пробовать что-то новое, многие концентрируются на комплексе. В итоге страдает не только самооценка, но и отношения.

Миф третий. Мужчина всегда должен быть инициатором

Многие мужчины уверены: если инициаторами интимной близости являются не они, значит, что-то не так. Стереотип, что мужская роль — всегда вести и добиваться, а женская — лишь соглашаться или намекать, живет до сих пор.

Из-за этого у мужчин появляется лишнее напряжение: нужно постоянно брать на себя ответственность за старт близости. У женщин при этом формируется привычка ждать, а не проявлять себя. В итоге секс превращается в рутину, где сценарий заранее прописан, а спонтанности нет.

На самом деле интимная жизнь выигрывает, когда оба умеют быть активными. Мужчины нередко чувствуют радость и облегчение, когда женщина берет инициативу в свои руки — это делает отношения более свободными и равными.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Миф четвертый. Чем дольше, тем лучше

Среди мужчин распространено убеждение: чем дольше длится половой акт, тем он «качественнее». Отсюда соревнования с секундомером в голове и тревога: «А вдруг слишком быстро?» В реальности такое стремление часто превращает интимность в марафон без финиша, где партнеры устают раньше, чем получают удовольствие.

На самом деле продолжительность сама по себе мало значит. Есть пары, которым достаточно 10 минут, и это дает им яркие эмоции. Все зависит не от хронометража, а от настроя, близости и умения слышать друг друга.

Миф пятый. Эрекция под контролем

Мужчины часто думают: эрекция должна быть железобетонной и всегда по команде. Если вдруг что-то пошло не так, значит, провал, катастрофа, крах репутации. На деле эрекция зависит не только от желания, но и от стресса, усталости, здоровья. Любой врач скажет: организм — не механизм, у него есть свои сбои и перерывы.

Проблема не в том, что иногда «не получилось», а в том, что мужчина воспринимает это как удар по своей мужественности. В итоге замыкается круг тревоги: чем больше переживаешь, тем хуже результат. Выход в том, чтобы перестать относиться к телу как к машине и позволить себе быть живым.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Миф шестой. Порно — это инструкция

Огромное количество мужчин получает первые знания о сексе именно из порно. Ошибка в том, что экранные сцены воспринимаются как «учебник». Отсюда иллюзия: надо делать именно так, как там показано. Но порно — это постановка, где актеры работают на камеру, а не на удовольствие.

Упор на технику, а не на близость приводит к разочарованию — женщины чувствуют, когда партнер «играет роль» вместо того, чтобы быть с ними. Настоящий опыт начинается там, где исчезает копирование чужих сценариев и появляется внимание к партнерше.

Миф седьмой. Женщинам секс нужен меньше

Стереотип: мужчина всегда хочет, а женщина соглашается. Из-за этого многие мужчины думают, что у женщин желания «меньше» или оно второстепенно. Однако женская сексуальность устроена иначе: она часто требует больше вовлеченности, но от этого не становится слабее.

Когда мужчина недооценивает женское желание, он лишается огромного источника удовольствия. Ведь именно открытая и инициативная женщина делает интимную жизнь насыщенной.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Миф восьмой. Возрастной предел

Многие мужчины верят: после определенного возраста можно ставить крест на сексе. Но практика показывает обратное — чем старше становятся партнеры, тем больше они ценят близость и меньше боятся не соответствовать чужим ожиданиям.

Опыт, знание себя и партнерши, умение говорить напрямую — все это делает интим только богаче. Да, тело меняется, но вместе с этим появляется свобода от юношеских комплексов.

Миф девятый. Если что-то не так — значит, я несостоятелен

Еще одно болезненное убеждение: любая проблема в постели — это клеймо. Мужчина сразу думает: «Я плохой любовник, я не справился». Но в реальности подавляющее большинство сложностей решаемо.

Иногда дело в банальной усталости, иногда в психологии, иногда нужно обратиться к врачу. Но это не про «несостоятельность», а про нормальный человеческий опыт.

Миф десятый. Говорить о сексе стыдно

Многие мужчины уверены: если ты спрашиваешь у партнерши, что ей нравится, или признаешь, что сам чего-то не знаешь, то выглядишь неловко, неуверенно, «не мужиком». Отсюда привычка действовать наугад и копировать чужие сценарии, вместо того чтобы узнавать реального человека рядом.

Табу на разговоры делает секс похожим на игру в угадайку. Партнеры молчат, боятся смутить друг друга, и в итоге оба лишаются главного — настоящей близости и свободы быть собой. Ведь без диалога невозможно понять, что приносит радость, а что вызывает дискомфорт.

На самом деле именно умение говорить о сексе — один из признаков зрелости. Спросить напрямую, поделиться своими фантазиями, сказать: «Мне так не подходит» — это не про слабость, а про уважение к себе и к партнерше.

Разговоры не убивают страсть, а делают ее глубже. Мужчина, который умеет обсуждать интимную сферу, не только снимает напряжение, но и получает гораздо больше доверия и удовольствия в отношениях.

Читайте также:

Топ-10 мифов об интимной близости: сексолог о том, что вы боялись спросить

Врач назвала главную причину потери полового влечения

Сексолог объяснил, почему мужчины не замечают «изъяны» женского тела

Сексолог посоветовал технику, которая разнообразит интимную жизнь