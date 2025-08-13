Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 16:29

Сексолог посоветовал технику, которая разнообразит интимную жизнь

Сексолог Гухман: улучшить качество интима поможет техника для исполнения желаний

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чтобы улучшить качество секса, можно использовать технику «Светофор», позволяющую говорить о желаниях и фантазиях друг друга и исполнять их, заявил NEWS.ru психолог, сексолог, телеведущий Дмитрий Гухман. По его словам, нужно найти в интернете список сексуальных триггеров и распечатать их в виде карточек, а далее вместе с партнером раскладывать их по цветам: красный — точно нет, желтый — возможно, зеленый — да.

Техника называется «Светофор». Надо взять три листа цветной бумаги — красный, зеленый и желтый, нарезать карточки с сексуальными триггерами, и раскладывать их с партнером: красный — нет, желтый — не сейчас, зеленый — да. Там есть то, что неприемлемо для многих, но есть обычные, например, секс без проникновения, довести друг друга до оргазма руками, — поделился Гухман.

По его словам, благодаря этой технике партнеры смогут осознать свои сексуальные триггеры, фантазии и испытают такое интимное пробуждение, «что даже молодежь позавидует паре, которая 15 лет вместе».

Ранее в России предложили обязать застройщиков делать толстые стены, чтобы пары могли полноценно проживать личную жизнь, в частности не стесняться заниматься сексом, чтобы поднять демографию. С такой инициативой выступил председатель Межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков.

секс
советы
практика
идеи
интим
Максим Ширяев
М. Ширяев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Состоялась встреча главы МО с военкорами, работающими в зоне СВО
В Минцифры раскрыли пользу от блокировки звонков через Telegram и WhatsApp
Стало известно, стоит ли ждать мгновенной блокировки звонков в мессенджерах
Для готовивших теракты в России украинских диверсантов запросили 30 лет
Легкоатлетка Кнороз обвинила главу World Athletics в ненависти к русским
Сексолог посоветовал технику, которая разнообразит интимную жизнь
Спортивного комментатора сочли достойным кандидатом в президенты
Трамп обрушился с критикой на СМИ за попытки сорвать встречу с Путиным
Садовод объяснила, какой сорт в Подмосковье самый вкусный
Прокурор запросил для Варламова восемь лет колонии
Экс-жена Краско рассказала, смог ли актер помириться с дочерью Галиной
«Собирали деньги на лечение»: вдова Краско заподозрила сиделку в обмане
Немецкие дети приехали в гости к русской бабушке и не захотели возвращаться
Теракт вместо саммита на Аляске: у Путина и Трампа есть ответ на провокацию
«Ничего не хотел»: экс-жена Краско рассказала о последних днях актера
Раскрыты требования Украины перед саммитом на Аляске
В Госдуме предупредили Прибалтику об ответных мерах в случае провокаций
Солистка «Тату» раскрыла секрет популярности российской музыки в мире
Тысячи мигрантов устроили шествие, напугав Красноярск: что случилось
Роскомнадзор принял решение по звонкам через Telegram и WhatsApp
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Общество

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Перестройка: как это было и чем закончилось
История

Перестройка: как это было и чем закончилось

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.