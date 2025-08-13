Сексолог посоветовал технику, которая разнообразит интимную жизнь

Чтобы улучшить качество секса, можно использовать технику «Светофор», позволяющую говорить о желаниях и фантазиях друг друга и исполнять их, заявил NEWS.ru психолог, сексолог, телеведущий Дмитрий Гухман. По его словам, нужно найти в интернете список сексуальных триггеров и распечатать их в виде карточек, а далее вместе с партнером раскладывать их по цветам: красный — точно нет, желтый — возможно, зеленый — да.

Техника называется «Светофор». Надо взять три листа цветной бумаги — красный, зеленый и желтый, нарезать карточки с сексуальными триггерами, и раскладывать их с партнером: красный — нет, желтый — не сейчас, зеленый — да. Там есть то, что неприемлемо для многих, но есть обычные, например, секс без проникновения, довести друг друга до оргазма руками, — поделился Гухман.

По его словам, благодаря этой технике партнеры смогут осознать свои сексуальные триггеры, фантазии и испытают такое интимное пробуждение, «что даже молодежь позавидует паре, которая 15 лет вместе».

