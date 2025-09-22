Врач назвала главную причину потери полового влечения

Потеря интереса к половой близости возникает из-за усталости, стресса, гормональных сбоев и хронических болезней, сообщила врач Вера Сережина. По ее словам, переданным РИАМО, в первую очередь рекомендуется обратиться к психологу, а уже потом к другим специалистам.

Самая частая причина — психологическая. Тревога, страх или внутренние зажимы могут вызвать даже физический дискомфорт во время интимной близости, хотя объективных нарушений нет. В такой ситуации помогает работа с психологом: это не болезнь, но состояние, которое способно полностью перекрыть влечение, — сказала врач.

Ранее сексолог Александра Миллер заявила, что в идее запретить просмотр порно есть смысл, поскольку именно такой видеоконтент формирует у людей зависимость, а также ухудшает сексуальную жизнь и мешает работе. Она отметила, что просмотр порнографических роликов также повышает у пользователей тревожность.