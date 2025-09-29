Политолог рассказал, почему борьба Трампа с мигрантами влияет на СВО

Направление войск Национальной гвардии для борьбы с мигрантами может ограничить военные ресурсы США, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, в Соединенных Штатах скоро встанет выбор: продолжать спонсировать Украину и Ближний Восток либо решать проблемы внутри страны.

Как мы видим, администрация президента США Дональда Трампа начала активизировать свою кампанию по борьбе с нелегальными мигрантами, в том числе отправляя войска в разные проблемные мегаполисы. Нынешнее противостояние внутри Соединенных Штатов будет оказывать давление на ограниченные военные ресурсы Пентагона. Поэтому я не исключаю того, что им придется выбирать, например, направлять ли эти ресурсы куда-нибудь на Украину или на Ближний Восток, либо их задействовать уже на территории самих США, — пояснил Дудаков.

Он отметил, что география операции внутри США расширяется, включая планы по отправке солдат в Портленд, и уже привела к снижению преступности в Колумбии на 80%, а также к периоду без убийств в Вашингтоне. По словам политолога, войска Нацгвардии не смогут оставаться в мегаполисах вечно из-за высокой стоимости, и без решения корневых причин ситуация вернется к прежнему уровню.

Эта военная операция по введению войск Нацгвардии в мегаполисы постепенно расширяется, то есть впереди отправка в Портленд, крупнейший город штата Орегон. В моменте, как мы видим, определенный эффект от этого есть. Например, после отправки солдат в Колумбию уровень преступности понизился процентов на 80. Кроме того, последние несколько недель американская столица живет без убийств, что для нее уникально. Но все отлично понимают, что войска не могут находиться там бесконечно, это очень дорого. Рано или поздно их придется выводить, — резюмировал Дудаков.

Ранее сообщалось, что власти штата Орегон подали иск против администрации Трампа из-за распоряжения о направлении Национальной гвардии в Портленд. По словам прокурора Дэна Рэйфилда, решение президента США продиктовано необоснованным объявлением угрозы, что нарушает полномочия штата.