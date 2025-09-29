В Кремле прокомментировали гибель людей от суррогатного спиртного Песков назвал трагедию с суррогатным алкоголем «из ряда вон выходящей»

Представитель Кремля Дмитрий Песков охарактеризовал случай гибели людей от суррогатного спиртного в Ленинградской области как «из ряда вон выходящий», передает ТАСС. Несмотря на существующие строгие нормативные акты в алкогольной сфере, данная трагедия потребует повышенного внимания, отметил он.

Это из ряда вон выходящая авария, это трагедия, которая привела к большому количеству жертв. Правоохранительные органы работают. Это будет повод для того, чтобы просто больше систематизировать работу и большее внимание этому уделить, — заявил Песков.

Ранее в областной администрации сообщили, что в Сланцевском районе Ленобласти зафиксировали 19 смертей после употребления алкоголя в сентябре. Известно, что первой жертвой стал 54-летний Юрий, умерший спустя несколько часов после госпитализации. За ним — 69-летний Борис, скончавшийся дома. На следующий день от ядовитого алкоголя умерли еще пятеро, в числе пострадавших оказалась и жена продавца.

