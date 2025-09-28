Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 13:28

Песков рассказал о влиянии СВО на российскую экономику

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Экономика России справляется и с задачами, связанными с проведением спецоперации, и с сохранением социальной направленности, отметил представитель Кремля Дмитрий Песков. Экономика хорошо отрегулирована, объяснил он в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Экономика хорошо отрегулирована под то, чтобы обеспечивать все нужды специальной военной операции. А главное, экономика абсолютно заточена на обеспечение социального характера нашего государства, — подчеркнул он.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Россия в первый раз проходит полный экономический цикл, поэтому снижать ее перегрев необходимо постепенно. По ее словам, процесс не дает возможности быстро снизить ключевую ставку.

Президент РФ Владимир Путин между тем отметил, что для продвижения России в торгово-экономической, финансовой и научно-технологической сферах необходимо эффективно обеспечивать права предпринимателей. Он также указал на важность справедливого решения налоговых споров и охраны интеллектуальной собственности.

