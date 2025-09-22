«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 10:12

Путин раскрыл секрет успеха экономической стратегии России

Для продвижения России в торгово-экономической, финансовой и научно-технологической сферах необходимо эффективно обеспечивать права предпринимателей, а также справедливо решать налоговые и споры и охранять интеллектуальную собственность, заявил президент РФ Владимир Путин. Он сказал это в послании к участникам XIII Международного юридического форума стран Азиатско-Тихоокеанского региона, передает пресс-служба Кремля.

Исходим из того, что эффективное обеспечение прав предпринимателей и инвесторов, справедливое решение налоговых и таможенных споров, действенная охрана интеллектуальной собственности являются непременными условиями для продвижения международного сотрудничества в торгово-экономической, финансовой, научно-технологической и многих других сферах, — сказал Путин.

До этого на совещании по экономическим вопросам президент Путин упомянул важность превышения темпами роста российской экономики мировых показателей. Глава государства добавил, что это обеспечит стабильность государственных финансов и реализацию проектов через раскрытие потенциала регионов, внедрение технологий и укрепление международных связей.

