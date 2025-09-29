Где в РФ подешевеют новостройки и на сколько: составлен список регионов

Эксперты из ДОМ.РФ насчитали 29 регионов, в которых существуют риски избытка предложения строящегося жилья. Это означает, что в них может снизиться стоимость квадратного метра. Где новостройки уже подешевели, в каких областях ожидается падение цен на квартиры — в материале NEWS.ru.

Что такое избыточное предложение

Избыточное предложение — это экономическая ситуация, при которой объем товаров или услуг, представленных на рынке, превышает платежеспособный спрос. В результате возникает дисбаланс, который приводит к падению цен и вынужденным корректировкам со стороны производителей.

Избыточное предложение может быть временным явлением, вызванным сезонными колебаниями, либо системным, связанным с ошибками в прогнозировании спроса или кризисными явлениями в экономике.

В некоторых случаях к избыточному предложению приводит государственное регулирование, изменяющее баланс рынка.

В каких регионах могут снизиться цены на новостройки

Согласно отчету ДОМ.РФ, в 29 из 87 регионов, где ведется жилищное строительство, в августе возникли риски избытка предложения — соотношение распроданности и строительной готовности новостроек было ниже 60%. Эксперты считают нормальным соотношением распроданности и стройготовности 60–80%. Если показатель опускается ниже 60%, появляются риски затоваренности рынка. Когда он превышает 80% — возникают риски дефицита предложения.

В северных регионах с неразвитыми рынками новостроек отмечено нулевое соотношение распроданности и строительной готовности. В этих областях объем строительства не превышает нескольких десятков тысяч «квадратов». Речь идет о Чукотском автономном округе, Еврейской автономной области, а также Магаданской. Низкое соотношение распроданности и строительной готовности также наблюдается в Чечне — 5%. В этом регионе строится всего 395,4 тыс. «квадратов» жилья.

В Ингушетии соотношение распроданности и строительной готовности составляет 12%, в Карачаево-Черкесской Республике — 21%. Дисбаланс предложения также был зафиксирован в Орловской области (40%), Саратовской (41%), Томской (43%), Липецкой, Тверской и Омской областях — до 54%.

Риски переизбытка предложения даже были зафиксированы в регионах с развитыми рынками новостроек, где строится более 1 млн «квадратов» жилья. В их числе Краснодарский край (42%), Воронежская область (50%), Челябинская (51%), Дагестан (31%) и Башкортостан (51%).

В каких регионах может подешеветь жилье

Наиболее высокие риски падения стоимости жилья — в северных и кавказских субъектах РФ с небольшими объемами строительства, а также в отдельных крупных городах, таких как Ростов-на-Дону, Уфа и Калининград, где первичка исторически дороже вторички на 30–40%, заявил NEWS.ru директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин. Впрочем, о массовом обвале цен говорить преждевременно, отметил эксперт.

«Скорее мы увидим активизацию маркетинговых инструментов — расширение системы скидок, акций и беспроцентных рассрочек. Застройщики уже демонстрируют такую тактику в сентябре», — подчеркнул он. По словам Тумина, прямое снижение базовых цен возможно лишь точечно — в отдельных проектах проблемных регионов, где девелоперам критически важно пополнять эскроу-счета (специальный банковский счет, на котором деньги покупателя (дольщика) хранятся, пока застройщик не введет дом в эксплуатацию. — NEWS.ru).

Риск снижения цен на жилье из-за затоваренности существует, но это не массовые, а единичные случаи, сказал директор по продажам риелторской компании «Этажи» Сергей Зайцев.

«Еще надо учитывать тот факт, что после ажиотажного спроса на новостройки последних лет на рынке не так много предложения в проектах на финальной стадии готовности. Сейчас фактически идет восстановление структуры предложения в этой части», — объяснил он NEWS.ru.

По словам эксперта, себестоимость строительства растет, в том числе на фоне дорогих кредитов, роста налоговой нагрузки и инфляции. Продавать себе в убыток девелоперы не будут, добавил Зайцев.

Что будет с ценами на жилье в Москве и Санкт-Петербурге

В Москве и Санкт-Петербурге соотношение распроданности и стройготовности, согласно данным ДОМ.РФ, превышает 90%. Речь идет не о рисках избыточности предложения, а дефицита. Это означает, что падение цен не ожидается.

За последний год средняя стоимость «квадрата» на первичном рынке в Москве выросла на 11,9%, в Санкт-Петербурге — на 4,6%. В 2026-м ситуация принципиально не изменится, подчеркнул Зайцев.

«В любом случае с учетом достаточно длительного строительного цикла застройщикам придется отыгрывать инфляцию ростом цен, чтобы деньги, хранящиеся на эскроу-счетах до ввода дома в эксплуатацию, не обесценивались. По этой причине цены будут расти, но сдержанно», — уточнил эксперт.

То же самое касается других крупных городов-милионников. Девелоперам сейчас сложно поднимать стоимость из-за ограниченной покупательской способности и растущей конкуренции с готовым жильем, добавил Зайцев.

Где цены на квартиры за последнее время снизились

По данным аналитического центра «Домклик», самой большое падение цен на новостройки было зафиксировано в подмосковном Домодедово. По итогам августа — середины сентября стоимость «квадрата» в городе рухнула более чем на 11% — со 171,5 тыс. рублей до 152,5 тыс.

В топ-3 с самыми подешевевшими квартирами на первичном рынке вошли Минеральные Воды (-6,8%) и Пятигорск (-4,7%). В Минеральных Водах цена квадратного метра снизилась до 110 тыс. рублей, а в Пятигорске — до 167 тыс.

В Новороссийске новостройки подешевели на 4,6%, до 215 тыс. рублей, в Мурманске — на 4,2%, до 135 тыс., в Саранске — на 4%, до 115 тыс. за квадратный метр. В Ставрополе снижение цен составило 2%, до 102,9 тыс. рублей. При этом в почти 50 городах стоимость квартир в новостройках не изменилась.

