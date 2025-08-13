Новостройки дороже вторички на 80%: что выгоднее купить прямо сейчас

Разрыв цен на жилье на первичном и вторичном рынках продолжает расти. По данным ЦБ, в среднем по России он достиг 60%, а в некоторых регионах доходит до 80%. Какие квартиры на самом деле деле выгоднее покупать в 2025 году — в материале NEWS.ru.

На сколько новостройки дороже вторичного жилья

Разрыв цен на жилье на первичном и вторичном рынках становится все больше. По данным ЦБ, в апреле — июне 2025 года он достиг в среднем по России 60%. Стоимость квадратного метра в первичке по всем квартирам превысила 205 тысяч рублей, а во вторичке составила 128 тысяч.

В отдельных регионах ценовая пропасть между новостройками и вторичным жильем оказалась еще больше. В Центральной России она составила 80%. Стоимость метра в новостройках превысила 294,1 тысячи рублей против 163,8 тысячи в старых квартирах. Чуть меньше среднего значения по стране разница оказалась на северо-западе России (57%), а в Сибири — 44%.

Эти показатели значительно варьируется по городам. Например, в Москве разница составляет всего 8% (407 тысяч рублей против 377 за квадратный метр), а в Санкт-Петербурге — 4% (278 тысяч против 267), следует из данных ЦБ. В некоторых регионах сложилась обратная ситуация. В Краснодарском крае вторичное жилье стоит дороже первички на 14%.

Регулятор считает высокий разрыв в стоимости жилья признаком «пузыря» на рынке недвижимости, который может подорвать финансовую стабильность. Эту проблему можно решить только через длительное охлаждение кредитного сегмента, считают в ЦБ.

Чем вызван разрыв цен между новостройками и вторичным жильем

Как объясняют эксперты рынка, новостройки продаются дороже готовых квартир в том числе из-за фактора завышения цены. Застройщики «вшивают» в стоимость объекта свои затраты на стимулирование спроса (в условиях, когда массовой льготной ипотеки нет, а рыночная ипотека фактически мертва).

Разрыв цен между новостройками и вторичным жильем объясняется растущей себестоимостью строительства. Есть еще один фактор — в первичке действуют государственные программы по ипотеке, тогда как во вторичке их нет. По этой причине цены находятся под давлением низкой доступности кредитов.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Аргументы в пользу новостроек и вторичного жилья

Аргументы за новостройки

При покупке новостройки можно воспользоваться программами с господдержкой. В частности, это семейная ипотека, IT-ипотека, а также дальневосточная — в зависимости от региона, сказала NEWS.ru ипотечный брокер Елена Молокова. «Использование таких программ делает переплату по новостройке существенно ниже, а платежи — комфортными», — отметила она.

Квартиры в новостройках — это прежде всего современные планировки, энергоэффективные технологии и благоустроенная среда, подчеркнул в беседе с NEWS.ru директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин. «Новостройка — это новое здание с гарантийным сроком, что снижает расходы на ремонт и обслуживание в первые годы», — отметил эксперт.

Часть новостроек строят на абсолютно новых территориях. В этих локациях были проложены современные инженерные коммуникации, дороги и размещены новые социальные учреждения, рассказала NEWS.ru замруководителя ипотечного департамента риелторской компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

Аргументы за вторичное жилье

Один из плюсов готового жилья — возможность приобрести квартиру с готовым ремонтом в формате «заезжай и живи». Это исключает необходимость затрат на аренду и будущий ремонт.

«По факту затраты на ремонт уже включены в стоимость объекта и не требуют дополнительных собственных средств. Есть и новостройки с ремонтом, но их выбор явно уже», — объяснила Решетникова.

В последние годы выставленных на продажу квартир на вторичном рынке в новых домах и с современным ремонтом стало существенно больше, чем раньше. Кроме того, ограниченный спрос в течение последних 16 месяцев привел к появлению рассрочек от собственников при продаже на вторичном рынке, в том числе беспроцентной, а также к росту среднего дисконта до 5,5–6,3%, подчеркнула Решетникова.

По мнению Молоковой, вторичный рынок является привлекательным для определенных категорий россиян.

«Это люди, которые хотят купить жилье для переезда или для того, чтобы жить в нем здесь и сейчас», — отметила эксперт.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По словам Тумина, вторичный рынок часто предлагает выгодное расположение квартир в сложившихся районах с готовой инфраструктурой: школами, детсадами и транспортом.

«Сделка по вторичке проходит быстрее. Покупатель сразу получает право собственности, без ожидания окончания строительства», — сказал эксперт. В некоторых случаях этот вариант позволяет оптимально вложить средства, особенно если важны локация и немедленный переезд, добавил Тумин.

Что выгоднее купить: квартиру в новостройке или вторичное жилье

И новостройки, и вторичка могут быть выгодными в своей нише. Все зависит от целей и возможностей покупателя.

«В конечном счете выбор зависит от того, что важнее для конкретного покупателя: современное жилье с господдержкой или готовая инфраструктура и возможность сразу въехать в квартиру», — резюмировал Тумин.

