Цены на жилье в РФ начали снижаться: на сколько, в каких городах

Цены на жилье в РФ начали снижаться: на сколько, в каких городах

Дорогая ипотека и низкий спрос сделали свое дело: цены на жилье в России пошли вниз. Пока, правда, только на вторичное жилье и далеко не везде. Не рано ли говорить о нисходящем тренде, будут ли квартиры продолжать дешеветь, какие скидки можно просить у продавцов, рассказывает NEWS.ru.

Как снизились цены на вторичку в июне

В июне снижение цен на вторичное жилье было зафиксировано в 13 крупных российских городах из 50 исследуемых против одного города в мае, следует из данных консалтинговой компании SRG.

По словам руководителя «Бизнес IT-решения в жилой недвижимости» группы SRG Максима Русакова, июнь стал первым месяцем 2025 года, когда падение цен было зафиксировано в стольких населенных пунктах. С начала года почти все города демонстрировали стабильный рост цен.

Сильнее всего цены на жилье упали в Твери — на 1,5%, до 99,4 тысячи рублей за квадратный метр. На втором месте — Саратов — минус 1,3%, до 100,8 тысячи рублей, На третьем — Магнитогорск — минус 1,2%, до 79,4 тысячи рублей за «квадрат». В пятерку лидеров по снижению цен на вторичку вошли Киров, где цены снизились на 1,1%, до 105 тысяч рублей, и Волгоград с показателем минус 0,9%, до 102,9 тысячи рублей.

Москва, Санкт-Петербург и Пенза поделили десятое место в этом списке. Здесь снижение оказалось почти символическим — 0,2%. Средняя цена квадратного метра на столичном рынке жилья по итогам июня составила 357,7 тысячи рублей.

Где цены на жилье в июне выросли

В большинстве крупных городов по-прежнему цены на жилье растут. Хотя аналитики считают, что в большинстве случаев этот рост был номинальным и отражал завышенные ожидания продавцов, а не реальный спрос.

Фактические цены сделок часто оказываются на 5–10% ниже цен в объявлениях, особенно в крупных городах и на вторичном рынке, рассказал Максим Русаков.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В пятерку лидеров по росту цен вошли Курск (плюс 2,7%, до 108,6 тысячи рублей), Челябинск (плюс 1,9%, до 102,6 тысячи рублей), Оренбург (рост на 1,6%, до 91,5 тысячи рублей), Барнаул (рост 1,5%, до 130,6 тысячи рублей) и Екатеринбург (плюс 1,4%, до 136,1 тысячи рублей).

Продолжат ли квартиры дешеветь дальше

Резкого снижения средней цены на вторичном рынке не будет, говорит NEWS.ru исполнительный директор федеральной компании «Этажи» Юлия Бочарникова. Одна из причин — отсутствие альтернативы для улучшения жилищных условий при продаже имеющейся недвижимости. Льготную ипотеку могут взять не все, а рыночная ипотека мало кому доступна, поэтому часть покупателей просто не торопится с продажей, объясняет эксперт.

По ее словам, в прошлом году цены на вторичку в России выросли всего на 4,9%, что даже не компенсирует уровень реальной инфляции.

«Последние месяцы средний дисконт из-за низкого спроса держится на рекордных значениях — 6,2–6,3% от начальной цены предложения», — говорит Бочарникова. За счет скидок средняя реальная цена продажи (не предложения) стабильно снижается третий месяц подряд. В апреле это снижение составило 1,2%, в мае и июне — по 0,3%, рассказывает эксперт.

По словам директора рынков России и СНГ fam Properties Валерия Тумина, цены продолжат падать прежде всего в городах с низкой ликвидностью и плохими активами. Это регионы вне больших мегаполисов, вторичное жилье с плохой инфраструктурой или неудачной планировкой, перечисляет собеседник NEWS.ru.

«До конца года снижение будет умеренным. Если ставка ЦБ опустится ниже 18%, рынок может увидеть падение цен на 5–15% на проблемные объекты», — допускает эксперт.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что будет с ценой на вторичку в Москве

Общая инфляция не «подгоняет» цены, но и не дает им снижаться при невысоком спросе, говорит NEWS.ru директор направления «Вторичный рынок» компании «Инком-Недвижимость» Сергей Шлома. По его словам, на вторичном рынке Москвы цены в отсутствие ипотеки «стабильны», а их падение «маловероятно». Все дело в том, что предложение объектов не увеличивается — сегодня оно недостаточное для рынка, объясняет эксперт.

«Средний размер дисконта на московском вторичном рынке сейчас составляет около 5%. Таким он был и год назад, и в начале этого года. Доля сделок с дисконтом — около 80%, она тоже стабильна», — рассказывает Шлома.

С другой стороны, и для роста цен поводов пока нет. До конца года радикальных перемен ждать не стоит, считает Шлома: ключевая ставка вряд ли снизится до того уровня, когда ипотека станет доступной. «Мы не ожидаем скорого притока на рынок ипотечных покупателей, всплеска спроса и, соответственно, роста цен», — заключает эксперт.

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