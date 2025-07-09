Эксперт объяснил «разрыв» цен между новостройками и вторичным жильем

Новостройки продаются дороже готовых квартир в том числе из-за фактора завышения цены на первичном рынке, заявил NEWS.ru директор по продажам риелторской компании «Этажи» Сергей Зайцев. Он пояснил, что застройщики «вшивают» в стоимость объекта свои затраты на стимулирование спроса. Кроме того, «разрыв» цен между новостройками и вторичным жильем объясняется растущей себестоимостью строительства.

На первичном рынке есть фактор завышения цены, то есть в стоимость новостройки застройщики «вшивают» различного рода затраты на стимулирование спроса. Это первый фактор. Второй фактор — себестоимость строительства и она сейчас растет, в том числе из-за ключевой ставки. То есть строить дома для застройщиков выходит дороже, — сказал Зайцев.

По словам эксперта, на рынке действует и третий фактор — в новостройках есть государственные программы по ипотеке, тогда как во вторичке таких программ нет. По этой причине цены находятся под давлением низкой доступности кредитов, отметил Зайцев.

Ранее сообщалось, что в 13 крупных российских городах резко снизились цены на квартиры. По данным консалтинговой компании SRG, цены на жилье упали в Твери, Саратове и Магнитогорске. Также снижение стоимости жилья зафиксировали в Кирове, Волгограде, Москве, Санкт-Петербурге и Пензе. Однако говорить об устойчивой тенденции пока рано, считают аналитики.