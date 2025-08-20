Переговоры Путина и Трампа на Аляске
20 августа 2025 в 18:09

Прическа ребенка бойца СВО спровоцировала жесткий конфликт в регионе России

РЕН ТВ: в Адыгее соседи напали на жену бойца СВО из-за розовых волос дочери

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В поселке Республики Адыгея произошел серьезный конфликт между местными жителями и семьей участника СВО, сообщает РЕН ТВ. Причиной инцидента стал розовый цвет волос четырехлетней дочери бойца, что вызвало агрессивную реакцию соседей.

По словам пострадавшей стороны, соседи начали оскорблять ребенка, называя его «шайтаном», а затем перешли к угрозам в адрес матери. Агата Берзекова рассказала, что один из местных жителей схватил ее за шею и принялся таскать по земле, после чего было совершено жестокое убийство семейной собаки.

Ко мне забежала моя дочь и сказала: «Мам, меня выгнали палкой, меня обозвали шайтаном!» — рассказала Берзекова.

На следующий день после конфликта женщина обнаружила своего питомца породы ши-тцу с отрезанными лапами. Представитель МВД по Адыгее Александр Масалов сообщил о начале проверки по факту жестокого обращения с животным и назначении экспертного исследования.

Попытки мирного урегулирования ситуации не увенчались успехом, так как соседи продолжали обвинять молодую мать в неправильном воспитании ребенка. Конфликт достиг такой остроты, что под угрозой оказалась даже съемочная группа телеканала.

Ранее сообщалось, что участника специальной военной операции из Тюмени доставили в родной город в цинковом гробу, но родственники не могут его захоронить уже почти две недели. Его сестра заявила, что гроб пришел без необходимых документов, в военном комиссариате 9 августа предложили отдать солдата для погребения под ответственность матери.

Россия
Адыгея
конфликты
участники СВО
дети
