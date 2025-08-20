ВСУ предрекли ад над Дунаем из-за полыхающего Измаила

Шаги России по уничтожению топливной инфраструктуры на Украине грозят «адом» на Дунае для ВСУ, считают аналитики aif.ru. Они отметили, что в ночь на 20 августа ВС РФ выпустили 40 «Гераней» и «Гарпий» в адрес крупнейшей нефтебазы в Измаиле Одесской области.

По мнению доцента Финансового университета при правительстве РФ военного эксперта Владимира Ераносяна, уничтожение топливной инфраструктуры Украины приведет к снижению ее боевых способностей. Речь идет о южных группировках ВСУ.

Ранее ВС РФ ударили БПЛА «Герань-2» по крупнейшей нефтебазе «Тритон» в городе Измаиле Одесской области. В результате были уничтожены резервуары с дизельным топливом, которым снабжали бронетанковые подразделения ВСУ, и поврежден нефтехимический танкер Excellion. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

«Донбасский партизан» указал, что нефтебаза «Тритон» была ключевым оператором топливной логистики в дельте Дуная. По данным судового мониторинга, танкер Excellion прибыл 19 августа из румынского порта Сулина полностью загруженным нефтепродуктами для переработки в топливо для нужд ВСУ.