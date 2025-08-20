Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 18:01

Жителю Новокузнецка заплатят 70 тысяч за участие в необычном ДТП

В Новокузнецке мужчина получил компенсацию за прилетевшее в него колесо автобуса

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мужчине из Новокузнецка выплатят 70 тысяч рублей за травму от отлетевшего колеса автобуса, сообщили в прокуратуре Кемеровской области. После падения дворник стал временно нетрудоспособным.

ДТП произошло в марте. Пострадавший подметал территорию у здания, когда у автобуса неожиданно слетело колесо и врезалось в него. Удар оказался настолько сильным, что мужчина упал на землю. У него диагностировали черепно-мозговую травму. Долгое время дворник не мог работать и ухаживать за больным отцом.

Водителя привлекли к ответственности за управление неисправным транспортом, однако прокуратура посчитала это наказание недостаточным и подала иск к перевозчику. Суд обязал компанию выплатить пострадавшему 70 тысяч рублей. Решение пока не вступило в законную силу.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудник Госавтоинспекции сбил мотоциклиста. Водитель не подчинился требованию полицейского и попытался скрыться, после чего началась погоня. К счастью, обошлось без тяжелых травм. Мотоциклист рассказал, что сам раньше работал в ДПС.

ДТП
прокуратура
компенсации
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России готовят «небесные похороны» украинской аэроразведке
Запад приступил к отстранению Зеленского от власти: что известно, Залужный
Генпрокуратура потребовала изъять имущество у экс-замминистра обороны
Глава Минобороны Польши заявил о падении якобы российского дрона
США расширили санкции против МУС
Российским родителям могут выделить еще один выходной
Нелегальные таксисты-зазывалы рискуют нарваться на штрафы в аэропортах
Арестована еще одна родственница экс-главы Верховного суда Адыгеи
В России запретили песни рэперов OG Buda и Платина
В российском поселке детям на дорогах нарисовали ведущую к «пропасти» зебру
Родившей в турецком туалете россиянке грозит срок на родине: сколько дадут
Двое сыновей бизнесмена получили срок за избиение и похищение подростков
Со вкусом карамельки: рецепт вяленых помидоров — нужен мед и розмарин
В США разгорелся скандал из-за охраны резиденций главы Пентагона
Эксперт раскрыл, как американцы воспримут депортацию украинских беженцев
«Это два разных чуда»: эксперт назвал трагедией ситуацию с Наговицыной
Высоцкая обратилась к мужу в 88-й день рождения
Шесть украинских военнослужащих пополнили список террористов
Семья Тиммы обратится к заму Бастрыкина для возбуждения дела на Седокову
Известный российский блогер объявлен в федеральный розыск
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Хит на ужин! Американская кабачковая запеканка! Просто, вкусно и быстро!
Общество

Хит на ужин! Американская кабачковая запеканка! Просто, вкусно и быстро!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.