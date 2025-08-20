Жителю Новокузнецка заплатят 70 тысяч за участие в необычном ДТП В Новокузнецке мужчина получил компенсацию за прилетевшее в него колесо автобуса

Мужчине из Новокузнецка выплатят 70 тысяч рублей за травму от отлетевшего колеса автобуса, сообщили в прокуратуре Кемеровской области. После падения дворник стал временно нетрудоспособным.

ДТП произошло в марте. Пострадавший подметал территорию у здания, когда у автобуса неожиданно слетело колесо и врезалось в него. Удар оказался настолько сильным, что мужчина упал на землю. У него диагностировали черепно-мозговую травму. Долгое время дворник не мог работать и ухаживать за больным отцом.

Водителя привлекли к ответственности за управление неисправным транспортом, однако прокуратура посчитала это наказание недостаточным и подала иск к перевозчику. Суд обязал компанию выплатить пострадавшему 70 тысяч рублей. Решение пока не вступило в законную силу.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудник Госавтоинспекции сбил мотоциклиста. Водитель не подчинился требованию полицейского и попытался скрыться, после чего началась погоня. К счастью, обошлось без тяжелых травм. Мотоциклист рассказал, что сам раньше работал в ДПС.