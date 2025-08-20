Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 12:08

Гаишник сбил байкера на большой скорости и попал на видео

Полицейский сбил байкера в Петербурге

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге сотрудник Госавтоинспекции сбил мотоциклиста, чтобы остановить транспорт, передает Telegram-канал Baza. По предварительной информации, мужчина не выполнил требование правоохранителя, в результате чего началась погоня.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что инцидент обошелся без серьезных травм, однако байкер был очень недоволен. По словам мотоциклиста, он сам раньше работал в ДПС, в этой ситуации можно было поступить по-другому.

Ранее полиция Вены задержала гражданина России, который устроил ночную погоню в районе Леопольдштадт. Инцидент произошел в ночь на 13 августа. Полицейские заметили автомобиль, нарушивший запрет на движение и помешавший проезду машины скорой помощи с работающими спецсигналами.

До этого сотрудники ДПС во Владимирской области применили оружие во время задержания четверых подростков, которые пытались уйти от погони на машине. Изначальная попытка правоохранителей остановить транспортное средство не увенчалась успехом, 14-летний автомобилист резко увеличил скорость и продолжил движение.

мотоциклисты
Санкт-Петербург
ДТП
ДПС
