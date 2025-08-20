Гаишник сбил байкера на большой скорости и попал на видео

В Санкт-Петербурге сотрудник Госавтоинспекции сбил мотоциклиста, чтобы остановить транспорт, передает Telegram-канал Baza. По предварительной информации, мужчина не выполнил требование правоохранителя, в результате чего началась погоня.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что инцидент обошелся без серьезных травм, однако байкер был очень недоволен. По словам мотоциклиста, он сам раньше работал в ДПС, в этой ситуации можно было поступить по-другому.

