20 августа 2025 в 17:58

Возросло число погибших при взрыве на заводе «Эластик»

Число погибших при взрыве на заводе в Рязанской области достигло 26

Фото: t.me/GUmchs62

Число погибших на заводе «Эластик» в Рязанской области достигло 26, сообщил оперштаб региона в своем Telegram-канале. Там отметили, что сейчас 30 человек лечатся в стационаре, 109 — проходят амбулаторное лечение. Оперштаб добавил, что в поселке Лесной, где произошло ЧП, продолжает действовать режим ЧС.

По состоянию на 20 августа в результате ЧП в Шиловском районе в списках погибших 26 человек, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба МЧС России сообщила, что число пострадавших из-за взрыва на заводе «Эластик» в Рязанской области увеличилось до 164 человек. До этого губернатор Рязанской области Павел Малков объявил о мерах поддержки для пострадавших в результате трагедии.

Глава региона сообщил, что семьям погибших будет выплачено свыше 1,5 млн рублей. Жителям поселка Лесной, чьи дома пострадали при ЧП, назначена материальная помощь в размере 15 675 рублей на первоочередные нужды. Ремонтные бригады приступили к устранению последствий.

Тем временем местная жительница Виктория рассказала, что после взрыва люди очень слаженно помогали пострадавшим и поддерживали спасателей. По ее словам, волонтеры у местной больницы составляли списки раненых, чтобы их быстрее нашли близкие.

Россия
Рязанская область
погибшие
взрывы
