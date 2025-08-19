Число пострадавших при взрыве на заводе под Рязанью увеличилось до 164

Число пострадавших из-за взрыва на заводе «Эластик» в Рязанской области увеличилось до 164 человек, сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале. Смертельные травмы получили 25 человек.

Пострадали 164 человека, из них 25 человек погибли. В ликвидации последствий привлекались 361 специалист и 85 единиц техники, — сказано в публикации.

Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков объявил о мерах поддержки для пострадавших в результате трагедии. Он сообщил, что семьям погибших будет выплачено свыше 1,5 млн рублей. Жителям поселка Лесной, чьи дома пострадали при ЧП, назначена материальная помощь в размере 15 675 рублей на первоочередные нужды. Ремонтные бригады уже приступили к устранению последствий.

Тем временем местная жительница Виктория рассказала, что после взрыва люди очень слаженно помогали пострадавшим и поддерживали спасателей. По ее словам, волонтеры у местной больницы составляли списки раненых, чтобы их быстрее нашли близкие. Сама девушка тоже участвовала в оказании помощи.