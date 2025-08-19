Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 19:02

Число пострадавших при взрыве на заводе под Рязанью увеличилось до 164

Фото: t.me/GUmchs62*

Число пострадавших из-за взрыва на заводе «Эластик» в Рязанской области увеличилось до 164 человек, сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале. Смертельные травмы получили 25 человек.

Пострадали 164 человека, из них 25 человек погибли. В ликвидации последствий привлекались 361 специалист и 85 единиц техники, — сказано в публикации.

Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков объявил о мерах поддержки для пострадавших в результате трагедии. Он сообщил, что семьям погибших будет выплачено свыше 1,5 млн рублей. Жителям поселка Лесной, чьи дома пострадали при ЧП, назначена материальная помощь в размере 15 675 рублей на первоочередные нужды. Ремонтные бригады уже приступили к устранению последствий.

Тем временем местная жительница Виктория рассказала, что после взрыва люди очень слаженно помогали пострадавшим и поддерживали спасателей. По ее словам, волонтеры у местной больницы составляли списки раненых, чтобы их быстрее нашли близкие. Сама девушка тоже участвовала в оказании помощи.

МЧС
взрывы
Рязанская область
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме объяснили, почему Венгрия не отключила электричество на Украине
В США озвучили одно из условий предоставления гарантий безопасности Украине
Этот рецепт маринованных огурцов с горчицей покорил мою семью
7 рецептов с огурцами на зиму: от лечо до острого «Тещиного языка»
Звезда фильма «Такси» приехал в Россию
В Дагестане мужчина чуть не убил брата за запрет встречаться с приезжей
Захарова ответила на слова посла Украины об «умении Киева убивать русских»
Компания мужчин устроила охоту на школьницу прямо в супермаркете
Трамп сделал два неожиданных заявления о Путине
В Екатеринбурге маленький ребенок стал жертвой движущегося эскалатора
НАТО анонсировала встречу начальников генштабов
Педофил приставал к девочкам на пляже в российском городе
Тайна Галкина и Пугачевой, Киеву нет пощады — «Орешник» в деле? Что дальше
Врачи спасли россиянина, проглотившего зубную щетку
Белоруссия вышла с заявлением после скандала с рабами на ферме в Воронеже
Итальянский альпинист погиб, дважды попытавшись спасти туристку из РФ
США могут принять участие в «Интервидении»
«Боль пронизывает»: Кадыров обратился к умершему отцу
В США выяснили одну просьбу Трампа к Путину насчет Украины
«Спартак» перехватил защитника из «Локомотива»
Дальше
Самое популярное
Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада
Общество

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.