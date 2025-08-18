Переговоры Путина и Трампа на Аляске
«Раздавали пирожки»: очевидица о помощи раненым при взрыве под Рязанью

Жительница Лесного Виктория: волонтеры помогали раненым при взрыве под Рязанью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После взрыва на заводе «Эластик» в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области люди очень слаженно помогали пострадавшим и поддерживали спасателей, рассказала в беседе с NEWS.ru местная жительница Виктория. По ее словам, волонтеры у местной больницы составляли списки раненых, чтобы их быстрее нашли близкие. Сама девушка тоже участвовала в оказании помощи.

Потом привезли чай, мы помогали, раздавали пострадавшим и всем, кто там находился, пирожки. Достаточно организованно все собрались, помогали друг другу, поддерживали. Напуганы были все. Конечно, сплетен и слухов очень много. Кто что только ни пытался придумать: что это дрон, кто-то — еще что-то. Я, честно скажу, была удивлена, и для меня был шок, как и для большей части поселка, — призналась она.

Виктория пояснила, что не все нашли родственников, кто-то до сих пор может находиться под завалами.

Взрыв в пороховом цеху завода «Эластик» прогремел 15 августа. В районе поселка в небо поднялся густой дым, а местные жители слышали громкий звук. По информации местных СМИ, ЧП произошло примерно в 11:00 по московскому времени. По последним данным, в результате взрыва погибли 23 человека, пострадали 154. 18 августа в Рязанской области объявлен траур.

взрывы
заводы
порох
волонтеры
спасатели
завалы
Рязань
Анна Акимова
А. Акимова
