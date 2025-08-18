Тела еще двух погибших извлекли из-под обломков завода в Рязанской области

В Рязанской области спасатели извлекли из-под обломков порохового завода тела еще двух погибших, сообщила пресс-служба МЧС России. Общее количество жертв чрезвычайного происшествия достигло 23 человек, число пострадавших — 154.



По уточненной информации, 154 человека пострадали. <…> Спасатели извлекли двух погибших, один из них скончался в больнице. Общее число погибших увеличилось до 23 человек, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков объявил о мерах поддержки для пострадавших в результате трагедии на заводе «Эластик». Он сообщил, что семьям погибших будет выплачено свыше 1,5 млн рублей. Жителям поселка Лесной, чьи дома пострадали при ЧП, назначена материальная помощь в размере 15 675 рублей на первоочередные нужды.

Взрыв на пороховом заводе прогремел утром 15 августа. Предварительной причиной чрезвычайного происшествия называют детонацию боеприпаса. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем смерть людей.