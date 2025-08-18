«Думала, что землетрясение»: очевидица о взрыве на заводе под Рязанью Жительница Лесного Виктория: от взрыва на заводе под Рязанью все тряслось

В момент взрыва на заводе «Эластик» в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области в доме все тряслось, рассказала в беседе с NEWS.ru местная жительница Виктория. При этом предприятие удалено от ближайшего жилья не менее чем на километр, его окружает лесополоса. В окнах подъезда выбило стекла, добавила девушка.

Когда произошел самый первый взрыв, так как у меня самый крайний дом, ближе всего к заводу, живу я на пятом этаже, — у нас тряслось все. Вначале я подумала, что это землетрясение, потому что вначале прошла волна, и только через минуты три произошел хлопок. У нас в подъезде на некоторых этажах посыпались стекла. Подметали с соседями. Сетки повылетали у многих, также у меня. Да, конечно, я напугалась. Во-первых, я недавно здесь живу, никто не мог понять, что это, — рассказала девушка.

По ее словам, некоторые жители приняли хлопок за взрыв беспилотника, поэтому сильно испугались.

Взрыв в пороховом цеху завода «Эластик» прогремел 15 августа. В районе поселка в небо поднялся густой дым, а местные жители слышали громкий звук. По данным местных СМИ, ЧП произошло примерно в 11:00 по московскому времени. По последним данным, в результате взрыва погибли 20 человек, пострадали 134. 18 августа в Рязанской области объявлен траур.