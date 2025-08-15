Переговоры Путина и Трампа на Аляске
15 августа 2025 в 11:49

В цеху рязанского завода «Эластик» прогремел взрыв

Три человека пострадали при взрыве в цеху рязанского завода «Эластик»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Три человека пострадали при взрыве в пороховом цеху завода «Эластик» в Рязанской области, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Уточняется, что всех госпитализировали. Завод находится в Шиловском районе, в поселке городского типа Лесной.

Telegram-канал «Рязань. Происшествия» со ссылкой на очевидцев сообщает, что в районе поселка в небо поднялся густой дым, а местные жители слышали громкий звук взрыва. По данным канала, ЧП произошло в районе 11:00 по московскому времени.

По состоянию на 29 июля 2025 года ФГУП «Завод синтетических волокон „Эластик“» ликвидировано. По информации ЕГРЮЛ, с 4 июня 2024 года юридическое лицо прекратило деятельность в связи с ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства.

Накануне, утром 14 августа, в Ростове-на-Дону прогремел взрыв, была объявлена воздушная тревога. Вскоре в Сети появились первые кадры с места происшествия. На них виден столб дыма, поднимающийся в небо.

По предварительной информации, Вооруженные силы Украины нанесли удар, использовав беспилотник «Аэропракт» — «Летучая лисица». Как заявил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Юрий Кнутов, этот дрон фактически является переделанным спортивным самолетом. Специалист отметил, что скорость такого БПЛА может достигать 200 км в час, а бомбовая нагрузка — до 100 кг.

