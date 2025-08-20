Любитель люксовых отелей и мидий пять месяцев водил подписчиков за нос

Житель Астаны на протяжении пяти месяцев вел роскошную жизнь, предоставляя неподтвержденные платежные поручения от имени банка, сообщили в городской прокуратуре. Он вместе с друзьями останавливается в люксовых отелях, ужинал в престижных ресторанах и покупал брендовую одежду.
Так, например, одному из ресторанов он нанес ущерб на 4,4 млн тенге (654 тысячи рублей), а общий ущерб превысил 8 млн тенге (1,1 млн рублей). Во время суда он полностью признал свою вину и объяснил, что пошел на аферу ради статуса в соцсетях — он изображал успешного бизнесмена, выкладывая фотографии из дорогих заведений. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы и обязал возместить убытки.
Ранее в Китае было возбуждено уголовное дело в отношении 17-летней девушки, которая обвиняется в торговле людьми. Она продала своего 19-летнего молодого человека в рабство мошенникам из Мьянмы за $14 тысяч (более 1 млн рублей).
Тем временем один из крупнейших банков в Грузии — Bank of Georgia — ограничил клиентам-россиянам покупки в люксовых магазинах по всему миру. Речь идет о единовременных тратах стоимостью выше $300 (24 тысячи рублей).