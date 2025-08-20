Переговоры Путина и Трампа на Аляске
20 августа 2025 в 17:59

Любитель люксовых отелей и мидий пять месяцев водил подписчиков за нос

Житель Астаны пять месяцев расплачивался за богатую жизнь фальшивыми чеками

Житель Астаны на протяжении пяти месяцев вел роскошную жизнь, предоставляя неподтвержденные платежные поручения от имени банка, сообщили в городской прокуратуре. Он вместе с друзьями останавливается в люксовых отелях, ужинал в престижных ресторанах и покупал брендовую одежду.

Так, например, одному из ресторанов он нанес ущерб на 4,4 млн тенге (654 тысячи рублей), а общий ущерб превысил 8 млн тенге (1,1 млн рублей). Во время суда он полностью признал свою вину и объяснил, что пошел на аферу ради статуса в соцсетях — он изображал успешного бизнесмена, выкладывая фотографии из дорогих заведений. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы и обязал возместить убытки.

Ранее в Китае было возбуждено уголовное дело в отношении 17-летней девушки, которая обвиняется в торговле людьми. Она продала своего 19-летнего молодого человека в рабство мошенникам из Мьянмы за $14 тысяч (более 1 млн рублей).

Тем временем один из крупнейших банков в Грузии — Bank of Georgia — ограничил клиентам-россиянам покупки в люксовых магазинах по всему миру. Речь идет о единовременных тратах стоимостью выше $300 (24 тысячи рублей).

