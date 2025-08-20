Китаянка продала своего возлюбленного в рабство и уехала на отдых В Китае девушка продала своего молодого человека в рабство за $14 тысяч

В Китае возбуждено уголовное дело в отношении 17-летней девушки, которая обвиняется в торговле людьми, передает Thaiger. Она продала своего 19-летнего молодого человека в рабство мошенникам из Мьянмы за $14 тысяч (более 1 млн рублей).

Знакомство пары произошло в бильярдной, и девушка пообещала помочь молодому человеку с поиском работы. В феврале 2025 года они отправились в путешествие в Бангкок, а затем — к границе между Таиландом и Мьянмой. Но в пути между ними возник конфликт, после чего на юношу напали люди с оружием. Они отобрали у него мобильный телефон и паспорт.

В течение четырех месяцев молодой человек находился в плену, занимаясь киберпреступной деятельностью. Похитители регулярно применяли к нему физическое насилие. За невыполнение установленных правил его били металлическими прутьями по пояснице. В результате этого молодой человек потерял более 10 килограммов веса и частично потерял слух.

Одновременно с этим злоумышленники вступили в контакт с родственниками юноши и выдвинули требование о передаче им $48 тысяч (около 3,9 млн рублей) в качестве выкупа. За четыре месяца необходимая сумма была собрана, после чего юноша был освобожден. Сама китаянка в это время решила провести отпуск в Таиланде, но по возвращении в Китай ее задержали.

Ранее криминалист Михаил Игнатов рассказал, что в современном мире в рабство чаще всего попадают алкоголики, пьяницы, бомжи и малоимущие люди. По его словам, некоторые из них готовы работать за еду, а также становятся жертвами обмана и попадают в рабство из-за якобы имеющихся долгов.