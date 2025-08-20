«Зайка»: психиатр указал на одну деталь в Зеленском на встрече с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский ведет себя спокойно — как заяц, потому что прошел курс лечения, уверен психиатр Шуров. Эксперт в беседе с aif.ru обратил внимание на странные жесты политика на встрече с главой США Дональдом Трампом.

Сейчас он — зайка — вовремя подлечился после употребления стимуляторов. На встрече, судя по видео, сидел, залипал и только кивал. Возможно, о чем-то своем думал, — пояснил Шуров.

По словам специалиста, в поведении Зеленского виден большой прогресс. Глава государства больше не ведет себя агрессивно, как раньше, добавил медик.

Ранее украинские журналисты сообщили, что действующего лидера страны могут отстранить от власти. Они напомнили о подписании меморандума между центральной избирательной комиссией страны и соответствующим надзорным органом в Великобритании. По данным издания, теперь с большой долей вероятности вся «околовыборная инфраструктура» перейдет под контроль Лондона.

Политтехнолог Михаил Павлив также отметил, что любая стратегия президента Украины ставит его в крайне тяжелое положение. По его словам, полностью подчиняясь главе Белого дома Дональду Трампу, украинский лидер становится неугоден европейским глобалистам.