Президент Украины Владимир Зеленский ведет себя спокойно — как заяц, потому что прошел курс лечения, уверен психиатр Шуров. Эксперт в беседе с aif.ru обратил внимание на странные жесты политика на встрече с главой США Дональдом Трампом.
Сейчас он — зайка — вовремя подлечился после употребления стимуляторов. На встрече, судя по видео, сидел, залипал и только кивал. Возможно, о чем-то своем думал, — пояснил Шуров.
По словам специалиста, в поведении Зеленского виден большой прогресс. Глава государства больше не ведет себя агрессивно, как раньше, добавил медик.
Ранее украинские журналисты сообщили, что действующего лидера страны могут отстранить от власти. Они напомнили о подписании меморандума между центральной избирательной комиссией страны и соответствующим надзорным органом в Великобритании. По данным издания, теперь с большой долей вероятности вся «околовыборная инфраструктура» перейдет под контроль Лондона.
Политтехнолог Михаил Павлив также отметил, что любая стратегия президента Украины ставит его в крайне тяжелое положение. По его словам, полностью подчиняясь главе Белого дома Дональду Трампу, украинский лидер становится неугоден европейским глобалистам.