«Становится неугоден»: политтехнолог о безвыходном положении для Зеленского

Зеленский в крайне тяжелом положении. Выбери он стратегию следовать и полностью подчиняться решениям Трампа — он становится неугоден европейским глобалистам. Начнет перечить Трампу, следовать за глобалистами — создадутся серьезные предпосылки для включения всех самых негативных сценариев уже со стороны Белого дома в его адрес. То есть хороших вариантов для Зеленского, мне кажется, в принципе нет, — высказался Павлив.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что у Зеленского на встрече с Трампом был тремор. По его словам, переговоры в Белом доме не принесли никакой конкретики по гарантиям безопасности.