Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 16:49

«Становится неугоден»: политтехнолог о безвыходном положении для Зеленского

Политтехнолог Павлив: любая выбранная стратегия сделает Зеленского неугодным

Владимир Зеленский

Любая выбранная стратегия президента Украины Владимира Зеленского ставит его в крайне тяжелое положение, заявил NEWS.ru политтехнолог Михаил Павлив. По его словам, полностью подчиняясь главе Белого дома Дональду Трампу, украинский лидер становится неугоден европейским глобалистам. При этом, отметил политтехнолог, если Зеленский пойдет против Трампа, то создаст серьезные поводы для развития самых негативных сценариев со стороны американцев.

Зеленский в крайне тяжелом положении. Выбери он стратегию следовать и полностью подчиняться решениям Трампа — он становится неугоден европейским глобалистам. Начнет перечить Трампу, следовать за глобалистами — создадутся серьезные предпосылки для включения всех самых негативных сценариев уже со стороны Белого дома в его адрес. То есть хороших вариантов для Зеленского, мне кажется, в принципе нет, — высказался Павлив.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что у Зеленского на встрече с Трампом был тремор. По его словам, переговоры в Белом доме не принесли никакой конкретики по гарантиям безопасности.

Украина
Владимир Зеленский
США
Европа
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
