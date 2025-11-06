Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 01:31

Аэропорт Иваново закрыли

Росавиация: временные ограничения на полеты введены в аэропорту Иваново

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Ивановский аэропорт Южный временно ввел ограничения в работе, передает пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его данным, авиационный узел не принимает и не выпускает самолеты.

Аэропорт Иваново (Южный). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал представитель федерального агентства.

Ранее в аэропорту Сочи пассажирам выдали надувные матрасы, коврики, пледы и воду из-за задержки рейсов после ночной атаки БПЛА. Большинство рейсов были задержаны на четыре-пять часов, однако некоторые вылеты задерживались на 11 часов. Согласно сообщению Росавиации, работа аэропорта была возобновлена в 8 утра.

До этого стало известно, что аэропорт города Бремена в Германии был вынужден приостановить операционную деятельность в связи с обнаружением беспилотного летательного аппарата в непосредственной близости от воздушной гавани. Авиадиспетчерская служба немедленно прекратила выполнение взлетно-посадочных операций для обеспечения безопасности воздушного движения.

Иваново
аэропорты
ограничения
Росавиация
