Трамп заявил, что Путин 10 лет пытался урегулировать кризис на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский президент Владимир Путин рассказал ему о попытках РФ на протяжении 10 лет урегулировать кризис на Украине. Других деталей разговора хозяин Белого дома не привел.

Президент Путин. Я разговаривал с ним две недели назад, и он сказал, что мы пытаемся урегулировать кризис уже 10 лет, — заявил Трамп.

Американский лидер добавил, что сам он уже разрешил несколько конфликтов. На урегулирование некоторых потребовался час, причем «без помощи ООН», заверил он.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев выразил мнение, что Трамп ничего не делает для завершения конфликта на Украине. Таким образом парламентарий прокомментировал желание политика закончить боевые действия в течение двух месяцев. Собеседник считает, что глава Белого дома воспринимает происходящее на Украине как игру.

До этого Путин назвал «формой понтажа» заявления украинского президента Владимира Зеленского о вероятных ракетных ударах по Москве. Так он ответил на оговорку журналиста о возможной реакции России на подобные угрозы.