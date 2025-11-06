Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 02:54

«Зенит» проиграл «Динамо» спустя 18 матчей без поражений дома

Московское «Динамо» победило «Зенит» в гостевом матче Кубка России со счетом 3:1

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московское «Динамо» одержало победу над петербургским «Зенитом» в гостевом матче. Встреча в рамках четвертьфинала Кубка России завершилась со счетом 3:1 в пользу столичной команды.

Голы в составе победителей забили Иван Сергеев (53-я минута), Ульви Бабаев (84-я) и Константин Тюкавин (93-я). Единственный мяч у хозяев на счету Педро, который отправил мяч в сетку на 76-й минуте.

Эта победа прервала 18-матчевую беспроигрышную серию «Зенита» на домашнем стадионе. Ответная игра между командами запланирована на 27 ноября в Москве.

Ранее махачкалинский футбольный клуб «Динамо» одержал победу над московским ЦСКА в первом матче четвертьфинала Кубка России. Встреча на стадионе в Каспийске завершилась со счетом 1:0 в пользу дагестанской команды.

До этого сборная Марокко впервые в своей истории стала чемпионом мира по футболу среди молодежных команд (U-20). В финальном матче мундиаля в Чили марокканские спортсмены уверенно обыграли сборную Аргентины со счетом 2:0, несмотря на то что аргентинцы являются шестикратными чемпионами в этой возрастной категории.

ФК Зенит
ФК Динамо
результаты
Кубок России
