«Зенит» проиграл «Динамо» спустя 18 матчей без поражений дома Московское «Динамо» победило «Зенит» в гостевом матче Кубка России со счетом 3:1

Московское «Динамо» одержало победу над петербургским «Зенитом» в гостевом матче. Встреча в рамках четвертьфинала Кубка России завершилась со счетом 3:1 в пользу столичной команды.

Голы в составе победителей забили Иван Сергеев (53-я минута), Ульви Бабаев (84-я) и Константин Тюкавин (93-я). Единственный мяч у хозяев на счету Педро, который отправил мяч в сетку на 76-й минуте.

Эта победа прервала 18-матчевую беспроигрышную серию «Зенита» на домашнем стадионе. Ответная игра между командами запланирована на 27 ноября в Москве.

Ранее махачкалинский футбольный клуб «Динамо» одержал победу над московским ЦСКА в первом матче четвертьфинала Кубка России. Встреча на стадионе в Каспийске завершилась со счетом 1:0 в пользу дагестанской команды.

До этого сборная Марокко впервые в своей истории стала чемпионом мира по футболу среди молодежных команд (U-20). В финальном матче мундиаля в Чили марокканские спортсмены уверенно обыграли сборную Аргентины со счетом 2:0, несмотря на то что аргентинцы являются шестикратными чемпионами в этой возрастной категории.