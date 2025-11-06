Трамп поставил США на первое место в ядерном рейтинге

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты занимают лидирующую позицию в рейтинге ядерной мощи ведущих мировых держав, передает Reuters. На втором месте он расположил Россию, на третьем — Китай.

У нас наибольшая ядерная мощь в мире, я ненавижу это признавать, потому что это ужасно. Будет ужасно, если когда-либо придется ее использовать. Россия на втором месте, Китай на третьем, но они нас догонят через 4-5 лет, — сказано в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что заявление американского лидера Дональда Трампа о возможности проведения ядерных испытаний в США является серьезным вопросом. С таким заявлением глава государства выступил на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.

До этого член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что возможное проведение ядерных испытаний США заставит мир ощутить, какая катастрофа ждет человечество в случае реального глобального противостояния. Он выразил надежду, что лидеры стран Запада одумаются и перестанут создавать точки напряженности для избежания катастрофы.