Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 01:57

Трамп поставил США на первое место в ядерном рейтинге

Трамп: США обладают наибольшей ядерной мощью в мире

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты занимают лидирующую позицию в рейтинге ядерной мощи ведущих мировых держав, передает Reuters. На втором месте он расположил Россию, на третьем — Китай.

У нас наибольшая ядерная мощь в мире, я ненавижу это признавать, потому что это ужасно. Будет ужасно, если когда-либо придется ее использовать. Россия на втором месте, Китай на третьем, но они нас догонят через 4-5 лет, — сказано в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что заявление американского лидера Дональда Трампа о возможности проведения ядерных испытаний в США является серьезным вопросом. С таким заявлением глава государства выступил на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.

До этого член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что возможное проведение ядерных испытаний США заставит мир ощутить, какая катастрофа ждет человечество в случае реального глобального противостояния. Он выразил надежду, что лидеры стран Запада одумаются и перестанут создавать точки напряженности для избежания катастрофы.

ядерное оружие
Дональд Трамп
Россия
Китай
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам объяснили, являются ли сплетни на работе грехом
В Британии рассказали, как нормы НАТО калечат военных ВСУ
Россиянам объяснили, как выявить утечку газа в домашних условиях
Не только «Искандеры»: у РФ готов ответ НАТО на блокаду Калининграда
«Зенит» проиграл «Динамо» спустя 18 матчей без поражений дома
Трамп заявил, что Путин 10 лет пытался урегулировать кризис на Украине
Российские военные заявили о скором освобождении Купянска
Захарова рассказала, как Украина вернулась на 82 года назад
Над российским городом прогремело два взрыва
Названо условие полного излечения трихомониаза
Песков прокомментировал текущую ядерную угрозу
Неизвестный взорвал гранату в торговом центре в Киеве
Убийство, аномалии или постанова? Что на самом деле случилось с Усольцевыми
ВСУ массово распродают западную помощь: что и почем уходит налево
Трамп поставил США на первое место в ядерном рейтинге
ЕС введет новые ограничения на шенгенские визы для россиян
Аэропорт Иваново закрыли
Очевидцы сообщили о взрывах в небе над Волгоградом
Фаза Луны сегодня, 6 ноября 2025 года. Идем на свидание и ведем переговоры
Путин раскрыл, чем заменить идеологию в формуле общности народов СССР
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.